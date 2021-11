Anuncia alcalde que reduciría su salario

El alcalde César Prieto Gallardo dio a conocer que no se incrementará el salario, y además planteará la reducción del mismo para algunos funcionarios con el objetivo de generar ahorros y mejorar las condiciones laborales de los que más trabajan.

Analizarán reducción de sueldo a directores municipales.

“Yo, particularmente, no estoy de acuerdo en que se me incremente el salario, incluso estoy en el tema del compromiso de reducírmelo, obviamente no es irrenunciable este tema del salario pero la parte que está demás, podría destinarse para apoyos sociales a la gente que más lo necesite”, dijo el presidente municipal.

Señaló que esta recomendación se hará para los miembros del ayuntamiento y para sus compañeros que fueron electos en la fórmula que representó para que hagan lo mismo.

En cuanto a los directores de dependencias también estarían analizando una posible reducción de sueldos, pues este ajuste que están realizando es con el objetivo de tener más ahorro y mejorar las condiciones laborales otros trabajadores.

“Es triste que son los empleados que más trabajan, que están aquí desde muy temprano y que ganan muy poco recurso, hablando en el tema del personal de mantenimiento y muchos otros que ganan cinco mil pesos al mes, entonces yo sé que es un trabajo al que ellos le echan muchas ganas, lo reciben con todo el gusto pero hay que ser correspondientes y valorar este trabajo que realizan ellos”.

De acuerdo al tabulador mensual de dietas sueldos y salarios vigente a partir del 6 de septiembre el presidente municipal percibe ya con deducciones 74 mil 931 pesos; el síndico del ayuntamiento tiene un sueldo neto de 51 mil 193 pesos, mientras que los regidores perciben mensualmente 46 mil 802 pesos.