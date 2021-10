Aplica César Prieto austeridad y fusiona dependencias

El presidente municipal de Salamanca, César Prieto Gallardo, anunció que habrá una reestructura del Gobierno Municipal, en donde serán fusionadas varias dependencias y con ello aplicar una política de austeridad, pues dio a conocer que 40% del presupuesto municipal se va en el pago de salarios de funcionarios, algo que dijo, será modificado.

En entrevista, César Prieto explicó que con la fusión de varias dependencias se podrán obtener ahorros y ese dinero se podrá destinar en programas y obras para la población salmantina, pues evidenció que hay muchos funcionarios que están recibiendo un salario sin desempeñar una actividad que realmente justifique ese pago.

“Estamos viendo que hay muchas funcionarios con cargos que realmente no están haciendo ninguna acción y están recibiendo un salario y no es justo que los ciudadanos estemos pagando esto, no es posible que haya personas que nada más vienen a sentarse o a evitar que conozcamos la información”, señaló.

Por ello, el alcalde salmantino anunció que la Dirección General de Movilidad se fusionará con la de Seguridad Pública y así nacerá la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Movilidad.

Además, la Dirección General de Cultura y Deporte formará parte de la Dirección de Desarrollo Social y Humano, la cual habrá de cambiar su nombre y ahora se llamará Dirección del Bienestar.

Otro cambio que César Prieto realizará será la integración de la Dirección de Recursos Humanos, la cual pasará a la Tesorería Municipal y con ello habrá otros ahorros.

“Vamos a quitar la Dirección de Recursos Humanos y se va a convertir en una dirección no general, sino que va a estar adentro Tesorería Municipal y en el caso de la Dirección General de Recursos Materiales, se le quita el término 'general', porque al parecer lo único que era general era aumentarle el sueldo a los amigos y realmente no había una dirección, sino que había una jefatura debajo de esta dirección”, explicó.

Asimismo, expuso que se creará la dependencia de la Oficialía Mayor y para ello se presentará la propuesta ante al Ayuntamiento, la cual se encargará de dar impulso al grado cívico para promover los valores y que la ciudadanía respete el bando del buen gobierno, además de que abanderará al eje principal del gobierno actual, que es la reconstrucción y tejido social.

Pese a estos ajustes del Gobierno Municipal, César Prieto admitió que existe personal de presidencia que está dispuesto a laborar, a pesar del cambio administrativo, por lo que todos aquellos que quieran seguir en el gobierno podrán hacerlo, pero siempre con la encomienda de cumplir adecuadamente la ley y mejorar las condiciones laborales en las dependencias.