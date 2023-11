Acusa César Prieto al Estado de “dormir” proyectos

El paso superior vehicular sobre la vía del tren en la calle Héroes de Cananea, será la única obra de alto impacto que se inicie en Salamanca al menos en lo que resta del año; luego de que el presidente Municipal César Prieto acusó al Gobierno del Estado de “dormir” su cartera de proyectos para no asignar recursos de la deuda pública contratada para su desarrollo, situación que atribuyó a intereses políticos que podrían relegar al municipio al lugar 46 respecto en cuanto la distribución de capital en la entidad.

Te recomendamos: Exhortará César Prieto a la Federación una convivencia más benéfica para Salamanca

“Nosotros desafortunadamente sabemos que es un tema de voluntad, Salamanca ha hecho todo su esfuerzo a diferencia de otros municipios que el Gobierno del Estado les hace el trabajo (…) en el caso de Salamanca somos el municipio número 46 para Gobierno del Estado y en este sentido entendemos que no va haber ninguna voluntad para poder solventar, si hay algún tema porque obviamente como municipio tenemos que presentar los proyectos, se requieren validaciones y sabemos que los van a dormir un rato en el cajón, para después salir con una noticia de que no cumplimos, si no cumplimos que digan en qué momento presentamos, cuándo nos dan la respuesta y el tiempo que nos están coartando para poder acceder a estos recursos, pero a mí no me preocupa, yo creo que al que le debe de preocupar es a Gobierno del Estado la actitud que ha tenido para con Salamanca, no es conmigo es con los salmantinos”, asentó el edil.

En cuanto a las validaciones, el mandatario salmantino explicó que al ejecutarse una obra con recurso 100%, no requiere validación alguna, sin embargo, al concurrir con el Estado o la Federación, la instancia correspondiente debe aprobar el proyecto ejecutivo para después gestionar la asignación de recursos.

Local Exhorta ayuntamiento al gobierno estatal apoyo con obras al municipio

“Hay muchos que requieren alguna validación, cuando tu le quieres encontrar algún tema algún error, lo vas a dejar ahí, hay validaciones que le corresponden al Estado dependiendo si es de Gobierno Federal por ejemplo Ferromex el puente, requerimos validaciones de SCT, del propio Ferromex que aunque es una empresa privada tiene la concesión, requerimos validaciones para cierto tipo de obras, hay algunas que son 100% municipales que no requieren una validación cuando es recurso municipal, pero cuando requerimos que haya un recurso público del estado si requerimos que SICOM el área de ellos valide”, indicó.

En contraparte, César Prieto reconoció que habrá algunas obras de pavimentación de calles, las cuales fueron convenidas con la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedeshu), a pesar de ello argumento que Salamanca se situará en el lugar número 46 en la entidad respecto a la asignación de recursos de la deuda pública contratada.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Agradezco que la secretaria de Desarrollo Social la licenciada Libia ha tenido la atención de apoyarnos para poder solventar y hacer una mesa de trabajo con los proyectos que son 48 o 50, no recuerdo la cantidad de calles que tienen que ver con Sedeshu, que afortunadamente hubo una mesa de trabajo, cuando hay voluntad política se sacan, ahorita como es el recurso de la deuda del Estado creo que ya tienen comprometido para otros municipios y Salamanca se va quedar en el, ahorita estamos en el 36, pero vamos a quedar en el 46, como para ellos somos en Salamanca”, concluyó.