Exhorta ayuntamiento al gobierno estatal apoyo con obras al municipio

Durante la Cuadragésima Octava sesión ordinaria de Ayuntamiento, El pleno del ayuntamiento exhortó al estado apoyar a Salamanca con Obra en la deuda pública solicitada por el Gobernador Diego Sinhue.

Con la Totalidad de los miembros del ayuntamiento, el gobierno municipal exhorta al Gobierno del Estado igualdad en la deuda pública solicitad por el Gobernador del Estado Diego Sinhue, en donde se solicita que se apoye con Obra Pública para el beneficio de la población salmantina.

En este exhorto, todos los integrantes piden que se incluyan obras de pavimentación en el recurso de la deuda pública. Pidieron que esta solicitud, sea de acuerdo a las nuevas reglas, en donde se pide que no se destine techo financiero para obras de pavimentación.

En esta petición el gobierno municipal pide que se apoye con un total de 24 obras, en donde ocho proyectos divididos en Faja de Oro, Mancera, por mencionar algunas de ellas. Estas obras son aparte de las que se tienen concurridas con SEDESHU. La exigencia que tiene el pleno del ayuntamiento es que se incluyan en esta deuda estatal.

“El problema es que, en este caso Salamanca tiene mil 800 millones en proyectos –yo sé que tampoco somos el único municipio que hay en el estado de Guanajuato- sin embargo, derivado del rezago que se tiene para un municipio tan importante (…) Salamanca es el cuarto municipio en población, y los proyectos ejecutivos que se tiene mucho tiene que ver con voluntad política”, y manifestó “la importancia de este exhorto es que con esa voluntad política podamos revisar los documentos y los que se cumplan, adelante presentamos esa propuesta, entendemos que la prioridad es brindarle los servicios; agua potable, drenaje a estas veinticuatro colonias y comunidades que quedarían fuera de no ser que el Estado replanteará esta situación de que antes sí hubo proyectos de pavimentación y en esta última entrega no los están aceptando, la idea es que se puedan incluir y estoy convencido que la buena disposición que ha tenido, hasta ahora, el Gobierno del Estado, el Gobernador, yo siempre he dicho hay que sumarnos con el Gobernador, con el Presidente de la República y gestionar”, señaló César Prieto.

Durante esta sesión de ayuntamiento, también se llevó a cabo la aprobación de la cuarta modificación al presupuesto de egreso del Comité Municipal, de Agua ´potable y Alcantarillado de Salamanca (CMAPAS), Gto.

Además de esto se informó que CMAPAS estará llevando un programa piloto en donde estarán vendiendo agua en garrafón, la cual tendrá un costo al público de ocho pesos al público. Este programa pilotó estará ubicada en las oficinas de CMAPAS de la colonia Las Estancias.

Además, en esta sesión el alcalde César comentó que ante la falta de la realización de la feria, se buscará apoyar a los pequeños empresarios salmantinos con el recurso que se tenía de los 28 millones destinado para este año 2023.