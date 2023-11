Apoya Observatorio Ciudadano en regularización de predios

A través del Observatorio Ciudadano en Salamanca, se ha promovido la regularización de asentamientos en zonas irregulares en apoyo a la población para que obtengan la certeza jurídica de sus viviendas, además de acceso a los servicios básicos de agua, drenaje y electrificación, de los cuales en este último bimestre del año se resolverán 240 casos; así lo dio a conocer el titular del organismo Raymundo Gómez García.

“Estamos legalizan áreas o terrenos en dónde están asentados y que no tienen esa seguridad o certeza jurídica de la propiedad de los mismos, y eso es lo que no les permite tener servicios básicos, tenemos alrededor de 240 casos que ya estamos por resolver, en dónde se les va entregar sus escrituras y en ese sentido se legalicen las colonias y se pueda exigir se les lleven los servicios básicos, porque también no podemos estar exigiendo otras cosas como seguridad, si las familias no tienen agua, no tienen luz, drenaje y ese tipo de problemáticas no lo ven las autoridades”, refirió el funcionario.

Aunado a ello, Raymundo García dio a conocer el desarrollo de otras actividades para contribuir a reconstruir el tejido social, principalmente con los jóvenes y madres de familia, esto en diferentes colonias y comunidades, en dónde la respuesta ha sido positiva.

“Estamos haciendo un torneo de fútbol, con las niñas y niños, todo con recursos propios ante la indiferencia de las autoridades, ya que fuimos a solicitar las instalaciones y nos lo negaron, por lo que nosotros pagamos por los espacios para ayudar a la juventud salmantina, que ha respondido con buena participación no solo de ellos de las familias, que van a los juegos se acompañan y de esta manera alejamos a los jóvenes de situaciones negativas”, puntualizó.

Así mismo se desarrollan otras actividades como el box, al igual que la recuperación de espacios, “vamos a llevar agua a las comunidades, también traemos un programa de limpieza de las áreas verdes de las colonias, estamos implementando sembrar árboles, muchas actividades en las que la ciudadanía cada vez está más interesada y motivada, para cambiar nuestro entorno”, concluyó.