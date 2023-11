Claman justicia por Laura Elena

Luego de que paso una semana desde que se perpetro el asesinato en contra de Laura Elena en la comunidad de la Cal, el agresor a pesar de ser identificado no ha sido capturando, por lo que, familiares de la victima piden justicia y la intervención del gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, Libia Denise García Muñoz Ledo, para dar celeridad al caso.

Laura Elena Aguirre perdió la vida a los 43 años edad el pasado 30 de octubre, el día del ataque se dirigía a tomar el autobús que la llevaría a su destino, en este mismo hecho dos compañeros resultaron lesionados. A pesar de las declaraciones de los testigos y de contar con una carpeta de investigación, pocas han sido las acciones que ha efectuado la fiscalía, para la aprensión del presunto culpable.

Teresa Juárez Aguirre, hija mayor de Elena, dio a conocer que a la fecha las autoridades no le han dado resultados sobre el caso y aunque la impotencia y el coraje invaden su ser ante las nulas acciones de la fiscalía en sus planes no esta hacer justicia por su propia mano.

“Es una impotencia y tengo coraje, porque no me resuelven nada y esta todo parado, porque, necesitó ordenes y no lo pueden arrestar porque no salen de su casa y me quisiera dirigir con el gobernador Diego Sinhue para que me dé el apoyo que se merece el caso, porque fue feminicidio, porque haya andado drogado o no, eso no justifica el daño que nos hizo, porque somos una familia que no se mete con nadie, ni para bien ni para mal” exclamó.

Asimismo, dijo que teme que el presunto agresor huya del país, pues cuenta con los papeles para trabajar y quedarse en los Estados Unidos, además solicitó protección para ella, sus hermanas y testigos, por miedo a represarías.

Teresa, expuso que desconoce el contenido de las carpetas de investigación, ya que, la Fiscalía le prohibió solicitar el expediente para revisar las declaraciones, pese a que es un derecho de las víctimas.

De igual forma, añadió que, el presidente César Prieto Gallardo, únicamente le ofreció apoyos materiales y psicológicos, debido a que a la autoridad local, no le corresponde lo demás.

Laura Elena Aguirre dejó a tres hijas, dos de ellas menores de edad, era el único sustento de su hogar, por eso, trabajaba de 7:00 a 19:00 horas para sacarlas adelante, luego del fallecimiento de su esposo.