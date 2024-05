Paola, la salmantina que sueña con estar en las Olimpiadas como jugadora de bádminton

La joven estudiante de preparatoria, Paola Delgado Montenegro, sueña con ser parte de la selección de bádminton y participar en las Olimpiadas, por ello se prepara arduamente desde los ocho años en esta disciplina, teniendo a lo largo de su carrera deportiva varios reconocimientos y premios; el último de ellos fue una medalla de bronce para México en los Panamericanos de Bádminton 2024, con sede en Guatemala.

"Desde pequeña he practicado algún deporte, pero el bádminton llegó a mi vida cuando apenas tenía ocho años y mi tía me invitó a jugar y pues desde entonces lo he estado practicando; he participado fuera del nacional estatal, hay varios torneos para ranquear y en los cuales también he tenido buenos resultados” comentó Paola en entrevista con El Sol de Salamanca.

En esta última participación, Paola participó en la disciplina de bádminton de aire, un deporte de alta dificultad, en la que se imponen condiciones diferentes al bádminton de manera regular, ya que en esta categoría se realizó el juego al aire libre con arena en el suelo, con equipos de tres, entre otros factores.

“Competí contra jugadoras de Brasil, Guatemala, El Salvador y Colombia, entonces sí me sentía nerviosa, porque algunos jugaban bádminton convencional y bádminton de aire y yo nunca había jugado bádminton de aire, pero ya después me fui desenvolviendo y me sentí mejor”, mencionó.

Para Paola, el bádminton es una disciplina que le ha ayudado a mantener una vida saludable y feliz, pues es una actividad que le permite concentrarse en cosas positivas para su desarrollo personal y profesional, además de que no deja los estudios a un lado, ya que también es una alumna destacada. Con 18 años de edad, actualmente Paola está estudiando Mecatrónica, en el que siempre ha obtenido el apoyo de sus profesores, directivos y administrativos, para poder cumplir sus sueños en el aspecto deportivo.

La joven atleta también agradeció el apoyo de sus entrenadores Gerardo Sánchez y Arturo Ramírez, pues desde sus comienzos la han apoyado en cada juego que se presenta y siempre estar para ella a la hora de practicar el deporte con el que dejó en alto a México, por lo que lleva más de 10 años entrenando y está inspirada para continuar con su carrera deportiva, hasta ser toda una profesional.

“Por parte del equipo y mi entrenador sí tuve mucho apoyo, porque me explicaron las reglas y cómo se jugaba, entonces eso me ayudó a tener más confianza y avanzar en la competencia, además de que no en mis estudios también me motivan y me ayudan cuando tengo algún examen o trabajos importantes que hacer entienden y me dejan hacer una buena alumna por ello se los agradezco ya que mi objetivo es acabar la prepa bien pero también seguir practicado”, dijo.

Su familia ha sido pieza fundamental para que Paola quiera practicar deporte, ya que desde niña sus padres Cristina Montenegro González y Pablo Javier Delgado Prieto, comenzaron a orientarla sobre los deportes, para que ella eligiera el que más le gustara, y ese fue el Bádminton.

Paola espera que más jóvenes puedan practicar deporte, para poder fortalecer su desarrollo personal, ya que libera estrés, da energía y enfoque para cosas positivas, que también puedan inspirar a más personas sobre todo a toda mujer que quiera hacer cualquier cosa.

“Yo espero que mis logros y mi pasión por el bádminton inspire a más chicas a practicar cualquier deporte y que lo intenten al máximo porque si bien hay días que no te sale nada luego vienen días que son mejores y comienzas a cosechar grandes éxitos y experiencias”.