Salamanca cuenta con nuevos talentos en Badminton

De cara al proceso de Juegos CONADE 2024, la disciplina de badminton en Guanajuato cuenta con buen semillero y expectativas en categoría Sub 15, Sub 17 y Sub 19, esperan realizar un buen papel en las diversas modalidades, además de pelear por medallas para Guanajuato.

De acuerdo a Adriana Mena, presidenta de la Asociación Guanajuatense de Badminton, la pandemia interrumpió procesos de atletas guanajuatenses con inercia ganadora, de ahí por lo cual se ha venido trabajando en los nuevos talentos.

Con el Torneo Nacional El Pavito se dio por terminada la actividad deportiva del 2023 en la disciplina del Badminton.

A ello, agregó: “Este año que está por terminar, desafortunadamente nos quedamos sin medallas en Juegos CONADE, sin embargo, como asociación aún nos estamos recuperando de la pandemia, comenzamos a ver buenas expectativas con varios jugadores en Sub 15, Sub 17 y Sub 19, esperamos el próximo año este avance se vea reflejado en medallas”.

Enfatizó: “A finales del mes de enero tendremos el estatal y a inicios del mes de febrero el clasificatorio nacional a Juegos CONADE, para el estatal se juega una sola modalidad, singles, de ahí sacamos a los mejores y armamos parejas para modalidad de dobles”.

Sin embargo, adelantó: “Para el nuevo proceso a lo mejor se abre doble o mixto para que en el estatal califiquen las dos mejores parejas que vayan al clasificatorio nacional por el boleto Juegos CONADE”.

Así también, subrayó: “Traemos buen semillero para juegos nacionales, hay nuevos talentos que vienen trabajando fuerte”.

Para terminar, comentó: “Con el Torneo Nacional El Pavito celebrado en Salamanca dimos por terminada la actividad deportiva del presente año, el año que entra arrancamos con el evento de primera fuerza y después el inicio del proceso para Juegos Nacionales CONADE, así como el clasificatorio para el campeonato panamericano junior donde esperamos logre ubicarse uno de nuestros jugadores”.

Dentro del Torneo Nacional El Pavito destacó por Guanajuato, Paola Delgado, Dafné Hernández y Gael Sánchez, ellos tres llegaron a la final en su respectiva categoría y modalidad. Así también, por Guanajuato ganó el tercer lugar Ángel Mendoza, Alice Argüello y Renata Torres.