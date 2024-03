Presentan Sin Hijxs, 20 respuestas

La Directora del Centro de las Artes de Guanajuato, Laura Gabriela Corvera Galván y la fotógrafa oaxaqueña, Judith Romero inauguraron la obra “Sin Hijxs 20 respuestas”, proyecto comenzado hace una década que surge de las necesidades de entender y visibilizar el hecho de compartir los motivos de llevar a decidir a las mujeres a no tener hijos.

En las aulas del Centro de las Artes de Guanajuato se muestra, la primera exposición de éste año 2024 con la composición fotográfica de 20 mujeres incluyendo a la artista con éste tema controversial.

“Agradezco la apertura de albergar ésta exposición, me siento muy honrada de estar en Salamanca, inauguramos este muestra Sin Hijxs 20 respuestas, es un proyecto de largo aliento, de 10 años, es un proyecto que hice conforme me fue permitiendo el tiempo, es un proyecto personal que tiene precisamente con la decisión no tener hijxs, a lo largo de esos 10 años, entrevisté 19 mujeres de distintas nacionalidades especialmente de Latinoamérica y la venteaba respuesta soy yo”, inició su discurso la autora, quien también dio a conocer que se editará un libro respecto a su obra.

También destacó que con esta inauguración da inicio con el 8 M de la marcha, la cual tiene que ver mucho con todas esas voces silenciadas que ahora se le da esta apertura.

Durante el recorrido y presentación Judith Romero dio a conocer como entrevistó, conoció y fotografió a cada una de las mujeres.

En la exposición “Sin Hijxs 20 respuestas, la artista toca un tema global, con muchas aristas, en la que abarca no solo la no maternidad, sino también la maternidad, ya que según la artista hay gente que se cuestiona sobre ello".

“Con éste proyecto, presento horas de reflexiones, testimonios, frases, de las mujeres con las que pude compartir, mujeres que se abrieron, que rompieron el silencio, que se atrevieron a hablar en voz alta, que me permitieron entrar a su vida en su entorno e intimidad”, expresó la artista Oaxaqueña, quien también es diseñadora editorial.

En la exposición el público puedo apreciar además de la fotografía de las mujeres, también puede ver los testimonios e historias de Fabiana, de Sáu Paulo, Brasil, Carolina, de Santiago de Chile, Mariana, de Tigre, Buenos Aires, Argentina, Guadalupe, de Cholula, Puebla, México, Ronda de Oaxaca, Ángela, de Puebla, Natasha, de la Ciudad de México, Gisela de Buenos Aires, Argentina, Deyanira de Aguachil, Ixhuatán/ Oaxaca, Zoila de Oxaca, Claudia de Buenos Aires, Rufina de Atzopam, Oaxaca, Alejandra de Santiago de Chile, Lisa de Buenos Aires, Azucena de Pontevedra, España, Emilia de Chihuahua( Oaxaca, Claudia G. de Saltos del Petrohué/ Cáhuil/ Santiago de Chile, Renata de Oaxaca, Norma de Tlaxico, Oaxaca y Judith de Oaxaca quienes forman parte de la exposición Sin Hijxs 20 respuestas, que estará en el Centro de las Artes del 7 de marzo al 30 de abril de éste año.