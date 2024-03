Reconocen buscadoras investigaciones de la FGE en torno al caso de Lorenza Cano

Integrantes del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos sostuvieron una reunión de seguimiento con personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), respecto a los avances en las investigaciones en torno a la desaparición forzada de Lorenza Cano Flores; al respecto Alma Lilia Tapia vocera de las buscadoras refirió que debido a la naturaleza del caso no se pueden proporcionar los nuevos indicios a efecto de no entorpecer o viciar el procedimiento y averiguaciones.

“Tuvimos una mesa de trabajo con autoridades de la Fiscalía en la que nos presentaron toda la información correspondiente a la carpeta de investigación, desde el inicio hasta la fecha, ha sido un acercamiento muy valioso, porque si se está realizando un trabajo bien hecho, de verdad si hay ayuda de esta instancia, no así del Municipio; incluso directamente el Fiscal General Carlos Zamarripa desde un inicio a estado en contacto con nosotras, hemos visto imágenes, escuchado declaraciones que son muy valiosas, esperemos tener buenos resultados, creo que ya estamos cerca de de todo, pronto ella va regresar a casa de la manera que sea”, externó.

Esta mesa de trabajo fue encabezada por el, autoridades de la Fiscalía de las áreas de Homicidios, Asuntos Internos de Desaparecidos, representantes del colectivo de madres buscadoras de Salamanca; sin embargo, durante todo el proceso dijo se ha tenido el acompañamiento de otras autoridades del Estado.

“Si se ha avanzado hay bastante información que nos mostraron de todo lo que se ha avanzado, no podemos dar la información que se nos dio puesto ello afectaría a la propia investigación, pero sabemos que si se está trabajando, desde un inicio el colectivo Salamanca Unidos hemos estado coordinados con la Fiscalía del Estado, con la Comisión Estatal de Búsqueda, con el Secretario de Gobernación y estamos trabajando en conjunto, lamentablemente se soltaron a las personas, no sé lo que tenga que hacer la Fiscalía”, agregó.

En este contexto, la vocera del colectivo dio a conocer que las madres buscadoras han mantenido las búsquedas en campo para encontrar a Lorenza, a la par de las investigaciones y cateos que ha realizado la Fiscalía para el mismo fin.

“Continuamos con nuestras búsquedas, ellos han realizado por su par cateos, en los que obviamente las buscadoras no podemos participar, pero de alguna manera si se nos muestra que se encontró o qué hubo, esperamos que pronto no nada más tener resultados de los culpables, si no también encontrar a Lorenza”, concluyó.