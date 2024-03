Al mes se registran seis reportes de acoso a regla rota

Jóvenes de 14 a 17 de edad son quienes más sufren acoso callejero, de acuerdo al colectivo Regla Rota estos actos tienen una incidencia de alrededor de seis casos por mes, principalmente registradas en la vía pública, transporte colectivo y en el sector empresarial, por lo que se busca erradicar a través de sensibilizar a la ciudadanía, al dejar en claro que esto no es un halago hacia la mujer.

“Las víctimas más comunes se dan en el transporte público sobre acoso callejero, este acoso, se nos reporta mucho en este medio de transporte, sobre todo en chicas de nivel secundaria y preparatoria, son las que más sufren de acoso. Dentro del ambiente laboral nos llegan reportes aproximados entre dos o tres por quincena. El acoso callejero es diario y son las estadísticas a grandes rasgos al igual que en la calle es muy común. Debemos de dejar de confundir que un piropo es eso, los piropos no existen eso es acoso y es importante decir que se mencione que no hay piropos sino acoso callejero”, comentó la integrante del colectivo Patricia Vega.

La integrante del movimiento 8M comentó que estos actos no son exclusivos de este rango de edad, destacó que además estas malas prácticas son llevadas también al ambiente laboral.

“Existe mucho el acoso laboral en Salamanca sobre todo en las automovilísticas de la ciudad en la parte de que si no acceden a tal cosa no puedes tener el privilegio de vacaciones cuando les corresponden o se de que no accedan a tal puesto por el acoso que se da dentro de las empresas”, puntualizó.

Patricia Vega, comentó que estos actos además de causar incomodidad hacia la mujer, dejan daños psicológicos en las afectadas, por lo que el colectivo Regla Rota brindan la asesoría correspondiente hacía las mujeres salmantinas.

“Nosotras las atendemos de una manera emocional y asesorandolas para que sepan cómo prevenirlo. Es complicado pero también nosotras hemos incidido dentro del consejo del Instituto Municipal de Salamanca para las Mujeres (IMSM) dimos ideas para poder solventar este problema y que dentro del transporte público fueran rosas como se manejaban antes para que de una forma estén seguras de mandarlas hasta atrás”, comentó.

Los acosos que se registran hacía las jóvenes, se dan en las horas de la entrada y salida de las escuelas. De igual manera señaló que buscarán trabajar en asesorar a los choferes con perspectiva de género así como colocar letreros sobre el qué es el acoso y sobre qué multas se pueden tener al realizar esas malas prácticas.

“En el estado de Guanajuato pueden llegar a ser de mil a diez mil pesos y arresto de 12 a 36 horas; el año pasado después de la marcha teníamos una última actividad y ahí nos percatamos de que un señor estaba grabando a las chicas, al seguir el caso nos dimos cuenta de que solamente le dieron 36 horas nada más cuando tenía videos de acoso de las chicas. Aquí el reglamento nos marca que deben de ser estas las multas ante estas personas que realizan estas actividades en contra de las mujeres”, concluyó.