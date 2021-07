¿Alguna vez has considerado que todo se trata de fe?, de esa fuerza impulsora que mueve a las personas detrás de sus logros.

Una definición de fe que da el sitio definiciona.com es “un grupo de creencias de una persona o de una muchedumbre de personas.”

Si prestamos atención a esta definición nos aclara más las cosas, pues hemos escuchado referirse a la fe señalando exclusivamente a algunas religiones, sin embargo, esta definición pone a la fe en su verdadero lugar, dándole un significado más amplio: como el grupo de creencias que gobierna a una persona o a una muchedumbre.

¿Habrá ser humano sobre la faz de la tierra que carezca de creencias?, la respuesta es no, pues aún aquellos que profesan ser ateos o agnósticos, ellos también tienen una fe que ejercen diariamente, la cual esta ligada a sus creencias que mantienen sobre todas las cosas de los rodea, incluyendo lo que ellos mismos creen respecto a lo que es bueno o malo en el comportamiento humano.

Estas creencias que conforman la fe de una persona o una muchedumbre llegan a manifestarse en la acción humana, impactando todas las esferas de su desarrollo, como lo es la ciencia, la economía, la política, las artes, la literatura, la educación, la tecnología, la familia, la ecología, y así todos los ámbitos de la vida social.

Una vez que llegamos a comprender como la fe afecta todo el marco de nuestro quehacer humano, ¿qué contestarías a las siguientes preguntas?:

¿Qué fe domina a las naciones?, ¿están haciendo las naciones progresos positivos y sostenidos con la fe que las domina actualmente?

Si somos honestos, podemos notar que la incertidumbre sobre el futuro está creciendo en las naciones clasificadas como “desarrolladas”, lo cual nos dice que algo anda mal con la fe que tienen, qué decir de las naciones que están fuera de esa clasificación y entre las cuales se encuentra México.

Una fe que ha venido dominando ampliamente el corazón de las personas en éstos países “desarrollados” es la del humanismo secular, cuya creencia en la teoría de la evolución lleva a las personas a creer que el hombre vino de la nada. Sin embargo, no es la única fe que ha estado dominando la mente de éstos pueblos.

Por esta razón, si nos interesa ver una mejoría en el ser humano y las naciones, necesitamos mirar sobre qué fe se está construyendo, evaluar qué fe ha demostrado en la historia traer los logros positivos y sostenidos que siempre se han anhelado.

Hay una fe que dos mil años de cristianismo y los errores cometidos por los creyentes, no han podido descalificar y esta es la fe bíblica.

Conocer esta fe bíblica es el desafío para nuestra generación y las que vendrán, porque al fin y al cabo el progreso y bienestar auténtico que buscamos se trata de fe, de cuál fe es la que nos puede ayudar a alcanzarlo.

“Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el SEÑOR, son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza.



Entonces ustedes me llamarán, vendrán y orarán, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Dejaré que ustedes me encuentren, dice el SEÑOR.” (Jeremías 29:11-14 PDT)

Favor de enviar todo comentario a los siguientes sitios sociales, blog: metamorfosiscultural.wordpress.com; facebook, twitter, YouTube: Metamorfosis Cultural ó si deseas comentar más ampliamente puedes hacerlo al correo: metamorfosiscultural2016@gmail.com Gracias.

____________________________________________________

Artículo escrito por: Alejandra Pimentel Sánchez. Licenciada en Ciencias de la Familia.