Un repaso a los hechos de “Roe vs. Wade”

El 24 de Junio del año 2022 es un día histórico, pues ha tenido lugar un hecho trascendente que será recordado en la historia.

Ese día se publicó el fallo del tribunal de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso “Dobbs contra Jackson Women’s Health Organization”, en el cual se anuló el fallo “Roe vs. Wade” que había dictaminado que el aborto es un derecho constitucional en el país y que por lo tanto los Estados no podían prohibirlo, así que permitió “el aborto libre” en todo el territorio norteamericano.

Veinte años después, la misma Corte emitió otro fallo “Planned Parenthood vs. Casey”, que dijo que cualquier restricción al aborto representaba una carga indebida a la mujer, dando pie al “aborto sin límites”. Pero el fallo “Dobbs” de este 24 de Junio del 2022 ha echado abajo, por fin, estos dos nefastos fallos. Pero conozcamos más sobre estos hechos.

El caso “Roe vs. Wade”. El verdadero nombre de la demandante bajo el seudónimo de Roe, es Norma McCorvey, que radicaba en Dallas Texas y que a los 21 años quedó embarazada de su tercer hijo, ya que los dos anteriores, uno fue dado a su abuela y el segundo lo dio en adopción. McCorvey no podía practicarse un aborto en Texas al no estar permitido en ese Estado y supuestamente no disponía de la economía para viajar a otro Estado donde sí estuviera permitido.

Las dos abogadas que tomaron el caso de McCorvey, una llamada Sarah Weddington y la otra Linda Coffee, le recomendaron a McCorvey que dijera que fue “violada en grupo”, para volver su caso más escandaloso y lograr atención mediática. El fiscal que le tocó representar al Estado de Texas fue Henry Wade, de ahí el nombre del caso “Roe vs. Wade”.

El objetivo de las dos abogadas de McCorvey, junto al movimiento feminista que estuvo detrás del caso, era legalizar el aborto en todo el territorio de EUA, como lo admitió Weddington en reportajes públicos, quién también admitió utilizar la situación de crisis que enfrentaba McCorvey para generar ese cambio político.

Esto explica que McCorvey nunca apareciera en ninguna de las audiencias, incluso explica por qué Sarah Weddington, quien participaba en una red abortista en Texas que se dedicaba a enviar a mujeres a tener abortos, nunca le ofreció a McCorvey el apoyo para realizarse el aborto, porque la necesitaba embarazada, ya que si había un aborto el caso se caía, como ella misma admitió: “Si no estuviera embarazada, no tendría capacidad legal para exigir un aborto”.

Durante el caso, McCorvey dio a luz una niña y la dio en adopción, lo cual es irónico, pues McCorvey quien se convirtió en la cara del aborto en EUA desde 1973, jamás se practicó un aborto.

En 1981 McCorvey decidió exponer la verdad, aclarando que nunca fue violada, sino que esa mentira fue una manipulación y una estrategia. Para 1991, McCorvey comenzó a trabajar en una clínica abortista, lo que generó en ella un gran cambio respecto al aborto, porque vio algo que la desmoronó y dijo posteriormente a la prensa: “¿Has visto alguna vez un aborto en el segundo trimestre?, es un bebé, tiene una cara y un cuerpo y lo ponen en un congelador y en un pequeño recipiente después de matarlo.”

Es plan con maña que jamás te muestren lo que McCorvey vio con sus propios ojos de lo que es y cómo se practica un aborto, esto es algo que jamás te muestran en un debate sobre el aborto; cómo es desmembrar brazos, piernas y cabeza de ese bebé vivo para matarlo; o cómo es quemado vivo; o cómo es inducir ataques cardiacos en el bebé para matarlo; o tantas otras formas violentas de acabar con la vida de ese bebé; incluso asesinarlo cuando éste ya ha nacido.

McCorvey se convirtió a provida y como era de esperarse, esto le ganó el repudio del feminismo. En el 2001 participó en una marcha provida en Houston Texas en la que se pedía terminar con el fallo que lleva su nombre “Roe vs Wade”. Este final lo hemos visto el 24 de Junio del 2022.

El fin de “Roe vs Wade” significa que el aborto no es un derecho constitucional en EUA, los jueces de la Corte Suprema de 1973 se prestaron para ese invento jurídico que impulsó el aborto en todo ese país, ahora queda en manos de los Estados y sus legislaturas decidir sobre el tema.

Esto es una gran victoria que durante casi 50 años se estuvo peleando, para poner fin al holocausto de decenas de millones de bebés no nacidos, lo cual nos regocija enormemente y nos desafía a seguir trabajando para que este infame infanticidio por fin pueda ser frenado en nuestros países.





Artículo escrito por: Alejandra Pimentel Sánchez. Licenciada en Ciencias de la Familia.

