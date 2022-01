Urgen multas por tirar basura en zonas prohibidas

Habitante de la comunidad de San José de Uluapan y Uruétaro urgieron a las autoridades municipales para que apliquen multas a aquéllas personas que sean sorprendidas tirando basura en el camino que conecta hacia ambos lugares.

Son personas de la mancha urbana las que tiran los desechos.

Luego de que en 2021, un grupo de jóvenes salmantinos se diera a la tarea de limpiar la zona debido a la gran cantidad de basura de acumulaba por causa de personas provenientes de la mancha urbana e incluso de otros municipios.

En aquélla ocasión fue la Organización Editorial Mexicana (OEM) la encargada de acudir hasta ese camino y documentar e informar sobre la labor realizada por estos jóvenes salmantinos, y su intención de sanear ésta y otras zonas del municipio, cuyo único objetivo era heredar un medio ambiente más sano a las futuras generaciones.

Un año después, este medio de comunicación regresó al lugar para conocer las condiciones en las que se encuentra esta importante arteria vehicular que conducen a varias comunidades en aquélla zona, encontrándola en pésimo estado y nuevamente lleno de basura.

Durante la estadía en esta vía se entrevistó a habitantes que provenían de las comunidades antes mencionadas, quienes negaron ser los causantes de este basurero y manifestaron la necesidad de que se impongan multas y se respeten las señaléticas que se tienen en el lugar sobre la prohibición de tirar basura.

“Siempre nos culpan a nosotros, pero la realidad es que es gente de la ciudad la que viene y arroja todo tipo de basura a este lugar, ya es hora de que se apliquen multas para esa gente cochina, no puede ser que no respeten los carteles que dicen no tirar basura, ojalá nuestras autoridades hagan algo”, dijo Magdalena.

En el sitio se pueden observar todo tipo de desechos desde neumáticos, tazas de baño, plástico, cartón, escombros, ramas secas de árboles e incluso ropa, residuos que tardan años en degradarse y que abonan a la contaminación del aire del municipio.