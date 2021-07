Piden sancionar a quien tire basura

Es urgente que la Dirección de Medio Ambiente comience a sancionar a quienes dejen basura en la ribera del río Lerma, señaló Juan Manuel Díaz, quien lleva siete meses retirando la basura que dejan otros ciudadanos y que esta semana comenzó a limpiar el siguiente tramo que comprende del puente de Cazadora hasta el Ecopuente.

Necesario castigar a quien tires basura.

El fundador de Blancos Salmantinos y Más señaló que luego de siete meses trabajando en limpiar el río desde la colonia Las Estancias hasta Cazadora, diario ha tenido que seguir recogiendo basura que la gente deja a pesar de que el lugar está limpio.

Local Comienza limpieza del río Lerma

Manifestó que existen dos puntos críticos en esta parte del río; el primero se encuentra desde la calle Mercurial en la colonia Los Sauces hasta avenida Cazadora, donde la gente sigue dejando bolsas de basura y plásticos, además en este tramo también hay un punto donde tiran víseras y restos de animales.

Existe un tiradero de viseras en el río Lerma.

Por ello llamó a las autoridades municipales a implementar multas y mayor vigilancia, “este es un punto crítico y necesitamos la ayuda de la autoridad y de Medio Ambiente para que sancione y es urgente que nos apoye castigando, porque no es justo que estamos haciendo su chamba y no podemos avanzar y terminar con esto. Si la gente continúa así nunca vamos a terminar, no se vale que yo diario que pasó tengo que estar levanté y levante bolsas”, dijo.

Cabe señalar que desde la semana pasada, Juan Manuel y sus hijos comenzaron con la limpieza del tramo que va del Puente Cazadora hasta el Ecopuente por ambos lados, y a decir de ellos este es el otro punto crítico, pues es otro basurero clandestino, por lo que sigue haciendo la invitación para que la población se sume al proyecto de rescatar el río Lerma y sobre todo mantenerlo limpio.