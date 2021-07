El tiradero es foco de contaminación

José Gilberto Flores vive en la comunidad de Buenavista, a un costado del relleno sanitario, y nunca imaginó el problema que sería vivir cerca de él, pues luego de 12 años ha visto cómo ha muerto su ganado y cómo sus tierras de cultivo están perdiendo la fertilidad.

Desde hace cuatro años dejó de cultivar cerca de dos hectáreas de tierra.

A un costado del tiradero municipal se encuentran cinco casas donde Gilberto y sus cuatro hijos viven con sus familias, entre ellos incluidos cuatro niños, quienes han aprendido a vivir con malos olores, enfermedades y las consecuencias de la contaminación que les genera este tiradero.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Una asquerosidad el relleno sanitario

Lixiviados

Gilberto relató que desde hace cuatro años dejó de cultivar cerca de dos hectáreas de tierra que están aledañas al relleno sanitario, ya que a sus cultivos llegaban directamente todos los escurrimientos.

Al recorrer el lugar, el olor pestilente y penetrante ocasiona náuseas y dolores de cabeza, los líquidos oscuros e infestados de gusanos bajan desde los cerros de basura y van atravesando la tierra y los cultivos, secando las plantas que están a su paso.

Piden a las autoridades estatales y ambientales se busque una solución.

Por si esto fuera poco, en la parte que ya no se siembra (por la contaminación) no crece quelite ni maleza, la tierra aunque aparentemente está seca se sume al caminar por ella y los zapatos quedan impregnados del mal olor.

“Ya me enfadé, qué me ganó con sembrar, se gasta uno mucho dinero y para nada, todo esto está horrible, ya me enfadé de andarles dice y dice a los encargados porque no me hacen caso, y si se fijan las plantas de maíz por donde pasan los lixiviado están secas, y la milpa que está de este lado del tiradero está más pequeña que la que está del otro lado”, explicó.

Relleno sanitario no tienen un manejo adecuado de los líquidos que produce.

Mueren animales

El ganado de esta familia también se ha visto afectado por la basura que cae del relleno sanitario, pues la malla perimetral que divide el lugar de las tierras de José Gilberto está cayendo y la basura está invadiendo su propiedad.

El ejidatario señaló que hace algún tiempo, cuando la otra celda del relleno estaba habilitada 20 chivas comieron basura y murieron envenenadas.

Mal manejo

Los afectados señalaron que el problema del relleno sanitario es que no tienen un manejo adecuado de los líquidos que produce, explicó que han insistido para que entuben los escurrimientos y sean desviados hacia los terrenos propiedad del municipio, sin embargo sóolo se han encontrado con largas.

“Sólo dicen que sí y no hacen nada; ya tenemos años insistiendo con lo mismo y lo que hicieron fue hacer una zanja que no sirvió de nada, porque ellos mismos la quitaron y con la lluvia de los días pasados, el agua bajó, atravesó nuestras casas, la otra parte de la milpa y llegó hasta el otro lado del camino”.

El ganado de esta familia también se ha visto afectado por la basura.

Bloquean camino

Habitantes de Buenavista informaron que, días atrás, bloquearon el camino al relleno sanitario con la finalidad de que alguna autoridad se hiciera presente y observara el “cochinero” que hay en el lugar.

Para atender la situación llegó Candelario Cú Gutiérrez, director de Protección Civil, quien fue llevado hasta el tiradero clandestino de víseras, el cual ya había sido reportado, sin embargo el encargado del tiradero municipal nunca hizo caso a la petición a pesar de que los restos de animales están dentro de la propiedad del relleno sanitario.

Los afectados explicaron que al día de hoy ya está trabajando personal de presidencia municipal en el sitio, pues hay máquinas echando tierra y un camión con un tinaco que es el que está retirando el líquido.

Ante esto José Gilberto Flores y su familia piden a las autoridades estatales y ambientales se busque una solución a esta problemática ambiental que están padeciendo, antes de que cause un problema mayor en la salud de los habitantes de la comunidad.

El tiradero clandestino de viseras, ya había sido reportado.

Gobierno municipal

Por su parte, la Dirección de Servicios Públicos Municipales informó que los restos que se encuentran en los alrededores del relleno sanitario no pertenecen al rastro municipal, ya que este sitio realiza un manejo responsable de residuos, enviando vísceras y sangre a empresas de la ciudad de León y entregando el estiércol a agricultores que lo utilizan como fertilizante.

Señaló que se presume que los residuos animales pertenecen a rastros clandestinos, ya que dentro del relleno de Salamanca no se permite la entrada a transporte con estos desechos, por lo que se conminó a los habitantes de comunidades cercanas a reportar a las personas que acudan a llevar restos de animales a los alrededores del relleno.

Además la instancia municipal dio a conocer que el confinamiento de basura, remediación de lixiviados y desfogue de gases en el relleno sanitario se realiza de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana 083-Semarnat-2003.