Supera Salamanca a Irapuato en denuncias de extorsión

A pesar de que Salamanca e Irapuato registraron una incidencia de 23 y 15 extorsiones respectivamente durante el primer bimestre del año, de acuerdo a la estadística del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) a través de su titular regional Daniel Matus Pérez se informó que hasta el momento no se cuenta con algún registro de este delito entre sus más de 200 agremiados.

A pesar de ello, el Presidente de Coparmex Irapuato-Salamanca, precisó que esto no quiere decir que el delito no exista o bien no se presente entre los empresarios del estado. “La seguridad del estado hoy es compleja, aunque ha ido avanzando, pero ese es un tema complejo en cuanto a cifras lo podemos ver y en cuanto a tema de extorsión no tenemos ningún comunicado por parte de agremiados que hayan extorsionados, al menos no lo han comunicado o no se ha denunciado, que eso es algo que siempre invitamos los socios denunciar, si no se convierte en una cifra negra y estamos con especulaciones”, apuntó.

Destacó que los gobiernos, han implementado diferentes estrategias para aminorar esta problemática que aqueja a empresarios de todos los niveles.

“Por ejemplo la ciudad de Irapuato cambió drásticamente como una de las ciudades que tenía un índice alto a salir de ese cuadrante, también pienso que han ido madurando las administraciones en su trabajo policial tanto en Irapuato como en Salamanca, las administraciones son recientes llevan poquito más de un año y medio, maduraron sus esfuerzos, también nos ha permitido seguir creciendo en inversiones, en ir generando empleos que eso también nos ayuda bastante como empresarios el que disminuyan estos índices nos permite estar creando más empresas y creando más empleos”, destacó.

En este sentido destacó que Guanajuato es la sexta economía del país, la número uno de agroalimentos, “tenemos muchas cosas buenas como estado, tenemos cuatro armadoras, más las plantas que están ahí y eso definitivamente el estar en esa dinámica industrial nos ha permitido que el estado se robustezca no solo la ciudad de Irapuato, sino todo el estado, no dejamos de tener está cifra preocupante lo que acaba de suceder el fin de semana en el balneario (de Cortázar), no dejamos de ver qué suceda eso, pero tampoco dejamos de ver toda la bonanza económica que estamos teniendo los municipios”, concluyó.