En 2022 crecieron extorsiones en un 77%

Durante 2022, las carpetas de investigación por el delito de extorsión se incrementó un 77%, con respecto a las que hubo en 2021, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; a pesar de ello, el alcalde César Prieto reconoció ha faltado mayor acercamiento con las personas susceptibles de este delito, para que no caigan en él.

“Hasta este momento no, ya no he tenido el acercamiento, no se han acercado a mí tampoco, pero de igual manera hago un llamado a la gente a que si en algún momento reciben una llamada de extorsión, alguna cartulina o mensaje que pudiera quitarles la tranquilidad, que se acerquen con nosotros, a final de cuentas es un delito del fuero común, que tiene que ser investigado por la Fiscalía del Estado, sin embargo, nosotros también podemos darle la asesoría y acompañamiento para que puedan hacer lo más adecuado”, indicó el presidente municipal.

Y es que los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que durante 2021 y 2022 este delito ha tenido un repunte en el municipio.

De acuerdo con los datos federales, durante 2020 hubo sólo dos casos de extorsión investigados, mientras que en 2021 la cifra creció y ese año cerró con 35 carpetas de investigación, la mayoría presentadas en agosto y septiembre de ese año.

Sin embargo, para 2022 la cifra casi se duplicó, pues de enero a diciembre fueron registradas 62 investigaciones por este delito; noviembre y diciembre fueron los meses con mayor incidencia, al cerrar con 10 y 14 carpetas de investigación, respectivamente.

César Prieto Gallado refirió que la cifra negra que tiene que ver con la extorsión también es alta, por lo que dijo que aunque la cifra incremente, lo mejor es denunciar este delito, que es uno de los pendientes a combatir en el municipio y en el estado.

“Es una realidad que se vive en el municipio y en el estado, sin embargo, la única manera de poderlo atacar es la denuncia, para que a través de inteligencia de la federación y el estado puedan detectar cuáles son los grupos son y dónde operan, para poder evitar que se siga extorsionando a las personas”.

Secuestros virtuales

En este sentido, César Prieto resaltó que también han percibido un decremento en la incidencia de los secuestros virtuales, en el que la ciudadanía continúa cayendo y sigue los pasos que le va dando el delincuente, que busca aislar a una persona de su familia en tanto a través de amenazas solicita un depósito para liberarla.

“Últimamente, antes de finalizar el año, tuvimos la posibilidad de ver a una persona aquí en el centro que se dirigía ya a depositar una cantidad y afortunadamente la policía municipal intervino, vieron el vehículo que habían comentado los familiares, la detuvieron y le dijeron que no cayeran, y afortunadamente no depositó el dinero que le iban a pedir”.

Como medida de seguridad, se han difundido por medio de plataformas digitales algunas recomendaciones para evitar ser víctima de este delito, como evitar contestar números desconocidos y proporcionar datos personales a extraños. “Es seguir difundiendo en la población que no caiga en este delito, en el momento que alguien les diga que tiene a un familiar secuestrado o algo, cuelguen inmediatamente la llamada y no la vuelvan a contestar, porque es una extorsión”, concluyó.

Línea de atención

Luego de poco más de cinco meses en que se habilitó la línea municipal para denunciar el delito de extorsión, esta herramienta no registró los reportes de este ilícito esperados, ya que los ciudadanos denunciaban otras situaciones como la falta de alumbrado público, el servicio de recolección de basura entre otras. Al no obtener resultados, el alcalde insistió que este delito debe ser denunciado ante la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, para así poder dar seguimiento a las denuncias.

