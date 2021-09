Se rezagan vacunas contra Covid-19 y otras patologías

GUANAJUATO, Gto; El secretario de Salud en la entidad, Daniel Díaz Martínez, informó que además de las vacunas contra el Covid-19, también hay un rezago importante en biológicos contra otras enfermedades, como el tétanos.

En entrevista, el funcionario estatal comentó que en agosto, Guanajuato no ha recibido vacunas contra el coronavirus necesarias por parte de la Federación para avanzar en la inmunidad de rebaño.

Local Buscarían que niños sean inmunizados Lo anterior es alarmante por que en el estado, solamente se han suministrado el medicamento entre 1 millón y medio de esquemas completos de dos dosis, así como las vacunas aplicadas a los 118 mil maestros.

Lamentó que entre la población de 18 a 29 años solo han llegado vacunas para cuatro municipios, Silao, Guanajuato, Salamanca y Yuriria 150 mil vacunas.

“Agosto que terminó realmente avanzó muy poco, tenemos apenas un millón y medio de esquemas completos, 3.7 millones de vacunas aplicadas, recordar que en 1.5 son dos vacunas las aplicadas más las 118 mil que se aplicaron a los maestros que se consideran esquemas completos y el resto ha sido muy poquito apenas 4 municipios vacunadas en personas de 18 a 29 años”.

Expuso que la Federación aseguró que hay 15 millones de vacunas almacenadas, por lo que se ha hecho la solicitud ara que se envíen biológicos a Guanajuato, pero no ha habido respuesta.

Además del poco avance en la vacunación contra COVID-19, en Guanajuato hay también un rezago en medicamentos contra el tétanos, la hepatitis y contra el papiloma humano.

Daniel Díaz comentó que a diferencia de otros años, ha sido muy lento el flujo de los medicamentos para la entidad, pero son las vacunas contra la hepatitis y el papiloma humano las que más retraso tienen.

“No ha sido constante como antes la llegada de las vacunas, recordar que no existen ya las semanas de vacunación o de salud y que además la contingencia hizo que ya no realizaramos estos eventos que eran hasta cierto punto multitudinarios (…) las que han tenido más retraso es la vacuna contra la hepatitis y no ha llegado mucha vacuna contra el virus de papiloma humano”.

DISPUESTOS A VACUNAR A MENORES AMPARADOS

Por la mañana de este martes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó que los padres de dos menores solicitaron un amparo para que los niños reciban la vacuna contra el Covid-19.

Al respecto, Daniel Díaz dijo que estos amparos no son los primeros en registrarse en el país y que hay total disposición para que e vacune a los menores, solo falta que lleguen las vacunas al estado.

“Nos tendrán que notificar, nos tendrá que llegar la notificación del amparo y ahora si que nadie está obligado a lo imposible, es un primer término, en cuanto llegue la vacuna desde luego que tendremos que cumplir con esa disposición”.