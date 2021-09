Buscarían que niños sean inmunizados

Luego de que madres de familia de otros estados de la República promovieran y ganaran un amparo para que a sus hijos les fuera aplicada la vacuna Pfizer contra el coronavirus, Teresa Castellanos, presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia en Guanajuato, informó que en el estado no se ha presentado esta situación.

Sin embargo detalló que en el estado de Guanajuato sí se les han acercado algunos padres de familia, quienes han externado su inquietud para conocer si la Unión de Padres de Familia trae algún proyecto para solicitar la vacunación de los niños y adolescentes.

Local Federación vuelve a dejar sin vacunas a Guanajuato

“Nosotros hemos tratado de escuchar las voces de estos padres de familia y precisamente en esta comunicación con las autoridades, decirles la postura que tienen, sobre todo los padres de familia que no han mandado a sus hijos a la escuela y que muy tajantemente dicen que hasta que sus hijos no entren en el programa de vacunación, que se cumplan todas las dosis con los adultos y que garanticen que hay vacunas para los niños, no van a regresar a clases”, explicó Tere Castellanos.

Por ello señaló que la UNPF está tratando de compartir las experiencias, las opiniones y los temores de los padres y madres con las autoridades, para conocer cómo es el proceso en el que puedan solicitar a la Federación que se incluya en el presupuesto de las vacunas, sobre todo a los adolescentes que ahora es el sector más golpeado por el tema del Covid-19.

Uno de los casos, ocurrió en el estado de Oaxaca, donde una madre de familia consiguió que su hijo de 12 años recibiera la vacuna Pfizer contra el coronavirus. Esto luego de que un juez dictaminara que el menor podría ser vacunado para protegerse de la tercera ola de Covid-19 que en México se extiende entre jóvenes y personas no vacunadas.