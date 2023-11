Se invitara a aspirantes a candidaturas, respalden labor periodística

De cara al próximo proceso electoral, se invitará a todos los aspirantes por medio de un pliego petitorio a que se comprometan a iniciativas que respalden el trabajo periodístico, para que no se repitan agresiones físicas o verbales en contra integrante de representantes de medios de comunicación, así lo dio a conocer César Raymundo Gómez García Presidente del Observatorio Ciudadano de Salamanca.

Te recomendamos: Ingresa Justino Arriaga punto de acuerdo para protección a periodistas

“Ustedes son los medios por los cuales nos mantenemos informados y no se vale, desgraciadamente esto puede desvirtuar o que los gobiernos se justifiquen o no les gusta ver sus realidades, creo que tenemos que respaldarlos como ciudadanía a ustedes y en este sentido se ejerza presión porque ustedes son ciudadanos, están haciendo un trabajo y no pueden estar siendo acusados por hacer su trabajo”, comentó el presidente del Observatorio Ciudadano de Salamanca.

Local David Pereyra reconoce equivocación, ofrece disculpa a reporteros

Raymundo Gómez comentó que posteriormente estarán elaborando una solicitud para que se puedan inhibir este tipo de actos en contra de los periodistas del estado de Guanajuato.

“Es un tema complejo, en lo local no se puede resolver, creo que esto ya es un tema de ley, hablar con nuestros diputados. Nosotros cuando empiecen las próximas elecciones queremos hacer un pliego petitorio a todos los candidatos y los invito a sumarse a todos los diputados federales y locales que serán electos y que se comprometan a iniciativas que realmente los respalden y que sean tipificados como delito”

Ante las agresiones presentadas a comunicadores en el estado y con la presencia del Consejo Estatal de Derechos Humanos y Protección a periodistas, han fallado la aplicación de protocolos para su protección.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Falta profesionalizar a las personas encargadas de esto, que sepan realmente qué debe de hacerse, cómo se debe de actuar y no caer en cosas que posteriormente puedan ser utilizadas en contra, porque desgraciadamente la ley es muy específica o pueden surgir malas interpretaciones, creo que de ese lado, las personas deben de estar lo suficientemente preparadas para realizar los protocolos y no sé qué tanto podamos conocerlos; creo que sería bueno tener un conversación, invitar a las autoridades y que se siente junto con la prensa para poder trabajar en conjunto”, finalizó.