David Pereyra reconoce equivocación, ofrece disculpa a reporteros

Además de reconocer que se equivocó y ofrecer una disculpa a reporteros afectados tras los hechos suscitados al término del partido de la jornada 15 de la liga Premier Serie A entre el equipo Petroleros Salamanca C FC y Racing Palmeiras Porto, David Pereyra, descartó tener algo personal contra los medios de comunicación, sin dejar de mencionar que Paulina Gutiérrez y Javier González tendrán como hasta ahora las puertas abiertas para que sigan realizando su labor periodística.

Lamenta arrebato

“Lamento mucho no haber puesto la cabeza fría, fueron dos o tres minutos de arrebato, ofrezco una enorme y sincera disculpa a Paulina y Javier, reconozco mi error, no hay nada personal con los medios, siempre me he caracterizado por ser muy respetuoso con todos ustedes, no tengo nada en contra de su trabajo y menos de su persona”.

A ello agregó, “quiero decirles que tras el silbatazo final del partido, estuve primero frenando a mis jugadores del equipo Petroleros Salamanca C FC ante las burlas del equipo de Veracruz, luego fui a frenar a los de Veracruz cuando van a ofender y burlarse de nuestra afición, de igual manera cuando van festejar ante las gentes que les acompañaban en la tribuna, en ese lapso fueron los dos minutos del error cometido de retirar de sus manos el celular a Paulina e interrumpir su labor periodista, esta no es mi filosofía de vida (…) sin embargo, esta vez mi comportamiento no fue el adecuado, esto me entristece, lamento mucho esta situación”.

Local Reporteros presentan denuncia tras presunta agresión de directivo de Petroleros de Salamanca

En este contexto reconoció que esta situación no debió suceder ni debe volver a suceder, “me apena mucho esta situación, no vi quienes eran e incluso ellos también se dan cuenta perfectamente que yo no vi quienes eran, estaban de espalda y tapados de la cabeza con una sudadera, esto no justifica lo que hice ni lo que dije”.

Su caso se encuentra en manos de autoridades

Con respecto a las responsabilidades o sanciones de las cuales pueda ser objeto por parte de las diversas instancias deportivas y penales externó, “es algo que no está en mis manos, en mis manos estaba la seguridad de toda la gente en gradas, de los jugadores del equipo visitante que a pesar de estarse burlando de los jugadores y afición salmantina tuve que buscar la manera de salvaguardar su integridad hasta la autopista, lamentablemente al querer proteger la imagen del equipo me equivoque esta vez en la forma, ahora ha esperar a lo que nos indiquen y me indiquen las autoridades”.

Asegura va a mejorar organización de los partidos

Por otro lado señaló que luego de lo sucedido se seguirá trabajando ya que a partir de esta situación han salido muchas cosas que se deben corregir y mejorar, una de ellas es la organización de los partidos; “esperamos la afición nos sigan apoyando al igual que los medios de comunicación, estamos muy agradecidos con las autoridades municipales, estatales, Fernando Pacheco y del estadio por el voto de confianza hacia el proyecto encabezado por Joel Romero y el señor Durán”.

