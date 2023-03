Se encuentra en planes de rehabilitación la calle Paseo Río Lerma

Ante las obras de rehabilitación del puente Obregón, Roberto Muñoz Robles, titular de la dirección de Obra Pública, destacó que no se puede intervenir la vialidad que conecta las calles Álvaro Obregón Sur y Valle de Santiago, esto debido a que es un tramo federal, sin embargo, se encuentra dentro de los planes de la administración, por lo cual tendrán pláticas con la CONAGUA para realizar tal rehabilitación.

Con las acciones realizadas por parte de la Dirección de Obra Pública municipal en el puente Álvaro Obregón, en donde se está llevando a cabo su rehabilitación, esto para dar una mejor imagen al municipio de la ciudad.

Roberto Muñoz Robles, titular de esta dependencia, manifestó que la calle Paseo Río Lerma, se encuentra en los futuros proyectos de rehabilitación. Cabe mencionar que esta avenida al ubicarse en el bordo del río Lerma pertenece a las instancias federales, en este caso a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), en donde se buscará tener pláticas para poder intervenirla.

“Esta vialidad la conexión entre Obregón Sur y Valle de Santiago, realmente está dentro de los bordos de CONAGUA, se han reencarpetado otros bordos que están en bordos de CONAGUA, no sé si los hicieron con o sin permiso, pero nosotros necesitamos ingresar la solicitud, porque es parte federal, y muchos dirán que es una calle, pero no deja de ser un bordo administrado en por esta institución”, anunció

No se ha intervenido porque no se ha acercado con CONAGUA, pero también es importante destacar que se encuentra en futuros planes dentro de la administración de Obra Pública.

“Sí está dentro de lo que nosotros queremos hacer, como la que se encuentra en la Avenida Sol, por la colonia Reforma, pero tenemos que sacar permiso en CONAGUA; y si no hacemos así, y deporsi están mirando el problema donde no lo hay, estarán diciendo que lo hicimos sin permiso, y no queremos hacerlo de esta manera”, explicó.

El funcionario destacó que para poder realizar esta intervención tendrán que tener el acercamiento con la Comisión Nacional del Agua.