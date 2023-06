Se despide Monseñor Gerardo Velázquez del Santuario del Señor del Hospital

Tras seis años al frente de la parroquia y rectoría del Santuario del Señor del Hospital, Monseñor Gerardo Velázquez, culminó su servicio pastoral en este recinto, para incorporarse a otra parroquia en la colonia San Xavier, por lo que, se despidió de la feligresía durante la misa del gremio de comerciantes y agradeció el acompañamiento recibido durante todo este tiempo.

Gerardo Velázquez Solís, llegó a la parroquia del Señor del Hospital en 2017, desde entonces, encabezó varios proyectos en beneficio de la comunidad parroquial, como fue la creación de un plan de trabajo para la restauración del Santuario Diocesano del Señor del Hospital, proyecto que se ha desarrollado por etapas, actualmente se ha trabajado en las tres bóvedas de la nave central del templo mayor, además de las rehabilitaciones al interior y exterior del mismo, esto con miras al centenario del recinto del edificio religioso en abril del 2024.

Además, dentro de su servicio pastoral, se destacó por su labor altruista con el comedor comunitario, ubicado en el centro histórico, en donde se han repartido más de 30 mil comidas para indigentes y personas vulnerables, ofreciéndole servicio sanitario, convivencia humana, apoyo psicológico, medicina y ropa.

"Tuve una encomienda por 6 años que ya se me cumplieron, en base a ello, es momento de que tomé otra responsabilidad. Hoy termina una etapa de mi vida sacerdotal, en la cual no puedo sentir satisfecho cómo lo he hecho en otras parroquias donde he servido, soy un sacerdote inquieto y me gusta exigirme a mí mismo la capacidad de ver desde el corazón las necesidades que tiene la comunidad y mejorar lo más que se pueda", manifestó.

Asimismo, dijo que deja una parroquia más unida y llamó a seguir construyendo la fraternidad sacerdotal y valorar, apreciar y reconocer el papel de cada persona dentro de la sociedad y lamentó no haber terminado en su totalidad la restauración del santuario diocesano rumbo a su año jubilar. A pesar de ello, se va contento por todo los realizado a lo largo de seis años y agradeció el apoyo de la feligresía.

El sacerdote continuará con su servicio pastoral en la parroquia de San Francisco Xavier en la colonia que lleva el mismo nombre, en el municipio de Salamanca.