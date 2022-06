Inicia la segunda edición de la Feria Nacional del Sombrero [Video y Fotos]

San Francisco del Rincón, Gto.- La Capital Mundial del Sombrero, está de manteles largos, este fin de semana, celebra la segunda edición de la Feria Nacional del Sombrero.

El evento, fue encabezado por Antonio Marún, alcalde de San Francisco del Rincón, y tuvo como invitados al Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, a la Secretaría de Gobierno Libia García; Ramón Alfaro, secretario de Desarrollo Económico; Juan José Álvarez Brunel, Secretario de Turismo; Aldo Márquez, la Senadora Alejandra Reynoso, Martha Sahagún y alcaldes de diferentes municipios de Guanajuato.

Alejandro Marún, alcalde de San Francisco del Rincón, en su discurso agradeció a los artesanos y fabricantes de sombreros.

Esta Feria, que fue pausada dos años por la contingencia sanitaria de Covid-19, se realizará este 10, 11 y 12 de junio y se espera una asistencia de 15 mil personas, provenientes de estados como Tamaulipas, Zacatecas, Puebla, Monterrey, Jalisco y el Estado de México, con una derrama económica de 5 millones de pesos.

El evento contó con la participación estelar de Cristian Nodal este viernes y Emmanuel el sábado, además de varias agrupaciones de talento local.

Reconocen a tejedoras

En su fundación el municipio de San Francisco del Rincón, tenía carencias y ahora hay oportunidades. “Así se expresó Julia Delgado Casillas quién junto a Rosa María Saldaña, fueron reconocidas como tejedoras de sombrero de palma, iniciando desde los nueve años como artesanas con esta actividad económica en el municipio.

Diego Sinhue Gobernador del Estado, explicó en su discurso que más allá de la derrama económica se trata de darle identidad al municipio.

“No puede haber una nación, una ciudad o un Estado que no tenga identidad y si no la tiene, está destinado a desaparecer o perderse, San Francisco del Rincón tiene que fortalecer su identidad. Hay grandes productores de calzado, parques industriales y empresas transnacionales esto nos va a fortalecer mucho como habitantes y beneficia a la región, a municipios aledaños”.

El mandatario estatal, precisó que el impacto que tendrá este evento en próximos años será muchísimo.

Por último las autoridades hicieron el corte de listón oficial e hicieron un recorrido por los stands y el Museo del Sombrero.