Christian Nodal: este viernes se presenta en San Francisco del Rincón, ¿vendrá con su novia?

León, Gto.- En medio de la polémica que envuelve al cantante Christian Nodal , entre la “tiradera”, sus constantes cambios de looks, y nuevo romance el sonorense regresa a Guanajuato como estrella principal de la Feria Nacional del Sombrero 2022.

Fotos: Manuel Velázquez

ARRASÓ EN LEÓN

Con Belinda o sin Belinda en Guanajuato, Nodal cuenta con el apoyo del público en la pasada Feria de Verano de León, logró dos presentaciones sold out el 10 y 22 de julio, donde aún presumía se novio de Belinda. Presentó su tour “Botella Tras Botella”, interpretó temas como “Aquí Abajo”, “Nace un Borracho”, “Vas a querer regresar”, “Si te falta alguien”, “Ayayay”, entre otros éxitos, en ambos conciertos expresó estar muy enamorado.

EN IRAPUATO NO LE FUE TAN BIEN

Aunque no corrió con la misma suerte en la Feria de las Fresas en Irapuato 2022, no logró llenar el palenque en su totalidad, el aforo que se reportó fue 5 mil personas que disfrutaron de Nodal, en el palenque fresero, no quiso dar entrevistas, solo se dedicó a cantar y agradecer por poder presentarse por primera vez en Irapuato.

Ahora es el turno del intérprete de “Botella tras botella”, de por primera vez pisar el municipio de San Francisco del Rincón, en unos de sus eventos más importantes como lo es la Feria Nacional del Sombrero que regresa después de dos años.

INVITADAS DE HONOR

Como ya es costumbre en cada ciudad que se presenta , trata de invitar a sus pupilos de la Voz México, a cantar con él, en esta ocasión serán las leonesas, mejor conocidas como Las Gemelas Nevarez, Liliana e Isabel que conquistaron al sonorense con el tema “Lo aprendí de ti”, serán las encargadas de abrir su show este viernes.

EN SAN FRANCISCO SE ESPERA UN ROTUNDO ÉXITO

Para lo que será la primera presentación de Nodal, en el municipio de San Pancho, se espera Sold Out, desde su anunció la respuesta ha sido bastante buena.

Dicha feria tiene como objetivo fortalecer y promover la industria del sombrero. Se espera la llegada de seguidores de todo el Bajío, como de Aguascalientes, Querétaro, y Guadalajara, además de medios de comunicación nacionales.

¿CON QUIEN LLEGARÁ?

La última noticia del sonorense, son los rumores sobre su supuesta nueva novia con la rapera Cazzu, debido a que se filtraron fotos y videos de la pareja agarrados de la mano en un paseo en Guatemala.

Hasta el momento la pareja no ha confirmado, ni desmentido su situación amorosa. Lo único cierto es que han pasado casi seis meses desde que Christian Nodal, anunció el final de su relación con Belinda, han sido meses en los que se le ha captado con diferentes mujeres.