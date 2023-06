Repunta ausentismo escolar de cara al cierre de ciclo

Tras el inicio de las evaluaciones del tercer grado de nivel secundaria, se ha comenzado a registrar ausentismo en las aulas de algunos planteles educativos a pesar de resta un mes al ciclo escolar, ante esta situación autoridades educativas pidieron a los padres de familia enviar a sus hijos a la escuela y en medida de lo posible llevarlos y recogerlos para evitar que los estudiantes se vayan de pinta, fenómeno que también ha sido detectado durante la presente semana.

De acuerdo al programa de evaluación continua de estudiantes en la semana del 19 al 23 de junio, se están desarrollando las ultimas evaluaciones para alumnos del tercer año de secundaria; posterior a ello, alumnos y docentes trabajarán de manera intensiva en el fortalecimiento de aprendizajes de cara al termino de cursos del ciclo escolar y del inicio en el nivel medio superior de los estudiantes.

Sin embargo, a pesar de los esquemas de estudio continuo a partir de la presente semana se ha registrado un ausentismo significativo en las aulas, por lo que las autoridades escolares hicieron un llamado a los padres de familia de llevar a sus hijos hasta el final del ciclo escolar.

“Regularmente en el transcurso del año se llegan a tener uno o dos casos de ausentismo reiterativo, sin embargo, a través del trabajo de recuperación continua se pueden atender estos casos, pero en este caso muchos jóvenes al saberse evaluados ya no quieren asistir a la escuela, con el argumento de que ya no tiene caso, pero este periodo final es muy importante sobre todo para ellos en que pueden reforzar algunos aprendizajes antes de irse a la preparatoria y que no lleguen con bajo nivel de aprovechamiento”, refirió Andrea Rojas maestra.

Una de las problemáticas en las que ha derivado este ausentismo es que algunos alumnos se han detectado se van de “pinta”, lo que puede ser un factor de riesgo para su seguridad al exponerse a situaciones fuera de la de escuela como pudiera ser un accidente o un asalto.

“El problema es lo que pueda pasarle a los jóvenes que se van de pinta, que puede ir desde un accidente a alguna situación que ponga en riesgo su seguridad (…) por eso pedimos a los padres de familia que los sigan mandando y estén al pendiente de ellos, y si es posible que vengan y los recojan a lo hora de la salida para evitar cualquier situación”, agregó la docente.

De acuerdo a la última modificación al calendario escolar, la Secretaría de Educación de Guanajuato informó que el fin de clases será el próximo 19 de julio, por lo que la entrega de boletas se realizará entre el 18 y 19, mientras que el taller de Formación Continua para Docentes será del 20 al 26 de julio, con lo que se dará el cierre al ciclo escolar 2022-2023.