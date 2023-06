Solicitan apoyos para infraestructura de escuela Tomasa Esteves

José Ponciano Vázquez Mosqueada, presiente del Comité de Padres de Familia de la escuela Tomasa Esteves medio a conocer el estado en el cual se encuentra la escuela donde reciben cátedras alrededor de 304 alumnos del turno matutino.

La inseguridad y el olvido de las autoridades se ha hecho presente en las instalaciones del plantel educativo de la colonia Villa Salamanca 400, lo que ha generado la preocupación por parte de los padres de familia.

El presidente del Comité de Padres de Familia comentó, “carecemos de muchas cosas, nos hace falta sobre en el campo de actividades múltiples, pintura, tenemos protecciones muy oxidadas, nos han olvidado, no tenemos nada. Si no fuera por el apoyo de un regidor, la cancha de fútbol seguiría sin funcionar, y gracias a el es lo único que se le ha hecho a la escuela”.

El presidente del Comité de Padres de familia dijo desconocer si se ha tenido algún acercamiento con las autoridades estatales para rehabilitar el plantel educativo. Externó que la única que persona que pueda intervenir en estas acciones es el director del plantel educativo.

“Ya hemos platicado con el director, nos ha comentado existe una solicitud para la dependencia, pero no hemos podido concretar la plática con la persona indicada; Ahora que tenemos estas altas temperaturas es necesario tener una sombre en el plantel, porque cuando los jóvenes realizan sus actividades físicas, no los sacan por lo mismo. A mi como padre de familia se me han acercado los jóvenes a pedir más cosas para la escuela; tampoco contamos con una barda perimetral, y por ello hemos sido víctimas de la inseguridad. Tan solo en este año hemos sufrido aproximadamente cuatro veces de vandalismo”, comentó.

