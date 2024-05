Ayuda Observatorio Ciudadano a salmantinos a obtener certeza jurídica de sus viviendas

A través del Observatorio Ciudadano, se contribuirá a que 200 familias cuenten con la certeza jurídica de su vivienda, al apoyar en el proceso de regularización de asentamientos irregulares, en zonas de atención prioritaria, en torno a ello, su presidente Raymundo García Gómez, dio a conocer que el organismo se encuentra en búsqueda de quienes se puedan sumar a este tipo de acciones altruistas, en las que no se cobra a los beneficiarios por el tramite o gestión, ya que los beneficiarios únicamente deben solventar los conceptos de avalúo y escritura de su vivienda, el cual se busca sea preferencial.

"Ya estamos en eso, son 200 familias que vamos a beneficiar en las zonas más marginadas, ya que si no están regularizadas sus calles no pueden tener acceso a servicios públicos", indicó.

En este aspecto, Gómez García consideró que este tipo de acciones abonan a la reconstrucción del tejido social, al proporcionar a las familias salmantinas la certeza jurídica de sus hogares, con la que podrán tener acceso a los servicios básicos como son agua potable, drenaje, alcantarillado, electrificación y pavimentación.

"Yo creo que suma al combate hacia la violencia y todo eso, es precisamente que por lo menos tengas tus servicios básicos, vamos muy avanzados, ya hay como 150 fallos, ya nada más falta la escritura, estamos viendo quién nos puede apoyar en los costos de las escrituras, un notario que no sea muy elevado, ya que son personas de escasos recursos y en ese sentido estamos también buscando recursos para también apoyarlos para que ellos tengan una escritura que les dé la certeza jurídica de su vivienda", añadió.

Respecto a los costos de representación, gestión o trámite, el presidente del Observatorio Ciudadano en Salamanca, aclaró que no tienen ningún costo para el beneficiario, sin embargo, estos deben cubrir los gastos de avalúo y escritura del inmueble.

"Acérquense al Observatorio, nosotros no estamos cobrando ni un solo peso, si van otras personas y quieren en este sentido decir que están haciendo estos trámites, bueno es sobre su propio riesgo y si les piden un dinero por parte del Observatorio o por parte de la persona que esta haciendo estos trámites, es totalmente falso, no se le esta cobrando nada a nadie, lo único que se cobran los gastos del avalúo, y ellos lo pagan directamente con la persona que esta realizando este servicio y bueno pues ojala no se presten, porque realmente son personas muy necesitadas que desconocen muchas cosas y que en ese sentido estamos tratando de apoyar", concluyó.