Recibe personal de Mazda asesorías en prevención de delitos

Directivos y trabajadores de la empresa Mazda, México, recibió asesorías en materia de prevención de fraudes y conferencias en tema de la extorsión, a en la que se difundió las medidas preventivas referentes a este tipo de delito, por parte del Personal de Prevención al Delito y la Unidad de Análisis.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Estas asesorías y conferencias, tienen el objetivo de prevenir la comisión de algún tipo de delito, además de abordar el tema de la extorsión en las que se difundieron las medidas preventivas referentes a este tipo de delito.

Asimismo se brindaron recomendaciones al personal para identificar este tipo de llamadas y modalidades más utilizadas por los estafadores, y a su vez, se exhortó a no facilitar información personal a desconocidos bajo el esquema de supuestas encuestas o promociones comerciales.

Local La dirección de seguridad pública municipal realiza taller para inhibir la extorsión en la ciudad

Finalmente, se invitó a mantener la cultura de la denuncia a los números 088 y 911 ante cualquier delito de esta naturaleza para prevenir ser víctimas de extorsión o fraudes.

La extorsión, es una de las incidencias delictivas que más afecta al comercio salmantino y empresarial, sin embargo, son pocas las que logran concretarse y terminar en una denuncia formal, pues de acuerdo al registro del Semáforo Delictivo del Estado de Guanajuato, en lo que va del 2023, se han abierto 23 carpetas de investigación por este delito en Salamanca, lo que representa un incremento del 36.3%, en comparación con el 2022.

Ante esta situación, el gobierno del estado de Guanajuato (Gto), emitió recomendaciones a la población, empresarios y comercios, en caso de intento de extorsión a través de una llamada telefónica, entre las que destacan; mantener la calma y escuchar con atención los argumentos del delincuente, es importante no dejarse llevar por las emociones y posteriormente interrumpir la llamada, si la amenaza es que se tiene a un familiar secuestrado, de igual forma cuelga y busca contactarlo de manera inmediata para advertirle de la situación e indicar que es seguro regresar a casa, no cedas ni negocies ante las exigencias del extorsionador, esto significa no hacer recargas telefónicas ni depósitos y llamar al 089 y proporciona toda la información, como el número de origen de la llamada, argumento utilizado y cualquier otro dato que consideres de utilidad.