Realizará IMSS Guanajuato campaña de vacunación el sábado 9 de marzo

En el Hospital General de Zona No. 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se instalará uno de los módulos para la campaña de vacunación que se realizará en el estado el próximo sábado 9 de marzo, la cual será dirigida a completar esquemas para proteger a niñas y niños de 0 a 18 años, sean o no derechohabientes, por lo que se invita a la población en general a acudir a los centros hospitalarios asignados para participar en la jornada de inoculación.

En esta campaña, el Instituto instalará módulos de vacunación a disposición de la población en general, en los Hospitales Generales de Zona No. 2 en Irapuato; No. 3 en Salamanca y No. 21 en León; en el Hospital General de Subzona No. 13 en Acámbaro; así como en las Unidades de Medicina Familiar No. 12 en Dolores Hidalgo, No. 14 en Silao, No. 50 en Guanajuato, No. 59 de Celaya; además de la No. 47 y la No. 53 ambas en León.

En este contexto, el coordinador de Salud Pública del IMSS en el estado, Ángel Vargas Morales informó que se aplicará la vacuna SRP (sarampión, rubéola y parotiditis) a niñas y niños de 12 y 18 meses, así como de 6 años; y se completarán esquemas a infantes de 0 a 9 años, por lo que invitó a la población interesada acudir este próximo sábado a su hospital o unidad más cercana en horario de las nueve de la mañana a las 15 horas, para lo cual únicamente deberán presentar la Cartilla Nacional de Salud de la o el menor que será vacunado.

“Es importante que las y los menores de edad tengan completos sus esquemas para evitar la aparición de enfermedades y sus complicaciones, ya que a falta de algunas vacunas pueden presentarse situaciones serias que llegan a afectar su calidad de vida, por ello el Instituto participa en estas actividades para brindarles protección”, destacó.

Información completa

¿Cómo funcionan?

Una vez que la vacuna está dentro del cuerpo, el organismo produce anticuerpos contra los virus y bacterias modificados que contiene la vacuna; esto ayuda al cuerpo a protegerse de la enfermedad en cuestión al momento de estar en contacto real con ella. Es una forma que permite al organismo defenderse adecuadamente cuando se expone a la enfermedad.

Las vacunas que más se emplean en todo el mundo son: hepatitis B, difteria, tétanos, tos ferina, polio, Haemophilus influenzae tipo b, meningococo C, neumococo, sarampión, rubeola, parotiditis o paperas, varicela, virus del papiloma humano, rotavirus, hepatitis A y gripe.