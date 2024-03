Aplica IMSS más de 32 mil vacunas para prevenir el Virus del Papiloma Humano en Guanajuato

El coordinador de Salud Pública del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Guanajuato, Ángel Vargas Morales, informó que este año se han aplicado 32 mil 400 dosis como parte de las acciones preventivas y de detección oportuna del Virus del Papiloma Humano en el estado, acciones dirigidas a niñas que cursan el quinto y sexto grado de primaria, así como el primer año de secundaria, además de niñas de 11, 12 y 13 años no inscritas en el Sistema Educativo Nacional.

En este contexto y en el marco de la conmemoración el Día Internacional de la Concienciación sobre el Virus del Papiloma Humano (VPH), el IMSS en Guanajuato resaltó la importancia de prevenir este padecimiento que llega a causar afecciones muy importantes e incluso lesiones que pueden llegar a evolucionar a cáncer, por lo que el coordinador de Salud Pública del Instituto en el estado, asentó que es de suma importancia la detección oportuna del virus del que fueron detectados 15 casos en 2022 y 74 el año pasado.

Vargas Morales destacó que, el Instituto en Guanajuato cuenta con el personal, equipamiento y tratamientos para la atención del VPH, para lo cual se realizan acciones preventivas y de detección oportuna en las Unidades de Medicina Familiar (UMF), centros laborales y escolares.

Así mismo recordó que, actualmente el Instituto se encuentra en campaña de vacunación, en la cual hasta el momento se han aplicado 32 mil 400 dosis y está dirigida a niñas que cursan el quinto y sexto grado de primaria, el primer año de secundaria e incluso a niñas de 11, 12 y 13 años no inscritas en el Sistema Educativo Nacional.

Además dijo que durante la campaña se está vacunando a las adolescentes de 14 y 15 años escolarizadas y no escolarizadas en rezago, es decir, que no hayan recibido al menos una dosis de vacuna contra el VPH en años previos; además de niñas y adolescentes de 9 a 19 años que estén siendo atendidas dentro del protocolo de violación sexual y que no cuenten con antecedente inoculación, mujeres cisgénero y transgénero de 11 a 49 años que viven con VIH; así como también hombres cisgénero y transgénero que viven con VIH.