Habrá campaña intensiva de vacunación contra el sarampión en Guanajuato

Una intensiva campaña de vacunación para niñas y niños guanajuatenses se llevará a cabo en los sistemas de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de Salud.





La fecha es el próximo sábado 9 de marzo y está dirigida a bebés y niños de 12 y 18 meses, un año y seis años, además se completarán esquemas de vacunación a niños de los 0 a 9 años.





La fecha es el próximo sábado 9 de marzo y está dirigida a bebés y niños de 12 y 18 meses, un año y seis años, además se completarán esquemas de vacunación a niños de los 0 a 9 años.

Te Recomendamos: Local Guanajuato tiene medicamentos garantizados: Libia Arce Padilla

En el caso de la coordinación del área de enfermería en la Jurisdicción Sanitaria número VI, se dio a conocer que habrá una campaña de Vacunación intensiva de sarampión el sábado 9 de marzo, dirigido a niñas y niños en todas las instalaciones de los centros de salud; explicaron que esta enfermedad se transmite a través de la saliva, y enlistaron una serie de síntomas que provoca en las y los niños que van desde la tos, infección de ojos, en los oídos, inflamación en el cerebro y en casos más graves puede provocar ceguera y neumonía, incluso puede causar la muerte.

Informaron que no solo habrán vacunas de sarampión disponibles, sino también todas aquellas que se requieran para completar los esquemas de vacunación de niñas y niños, asimismo vacunas para las y los adultos , la coordinación de enfermería de la Jurisdicción Sanitaria VI señaló que tendrán también vacunas de neumococo, rotavirus, DPT y otros biológicos para adultos como la del tétanos.

Por otra parte en cuanto al IMSS también se aplicará la vacuna SRP (sarampión, rubéola y parotiditis) a niñas y niños de 12 y 18 meses, así como de 6 años y se completarán esquemas a niños de 0 a 9 años.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Las vacunas estarán disponibles de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde en los centros de salud y en los hospitales del IMSS Generales de Zona No. 2 en Irapuato; No. 3 en Salamanca y No. 21 en León; en el Hospital General de Subzona No. 13 en Acámbaro; así como en las Unidades de Medicina Familiar No. 12 en Dolores Hidalgo, No. 14 en Silao, No. 50 en Guanajuato, No. 59 de Celaya; además de la No. 47 y la No. 53 ambas en León.

La población interesada deberá de acudir presentando la Cartilla Nacional de Salud de la o el menor que será vacunado.