Quítense el tabú; investiguen

León, Gto.- Hace poco más de un año la señora Andrea fue la primera mujer en Guanajuato, en obtener su permiso de la Cofepris para consumir marihuana de forma lúdica. Hoy 20 de abril, es el llamado “4:20” el día no oficial para celebrar la planta de la cannabis en México y en el mundo. Desde junio del año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación despenalizó el uso lúdico y recreativo de la marihuana en todo el país.

No fue fácil, dice la mujer de 58 años de edad en entrevista para Organización Editorial Mexicana. Los tabús de consumir la hierba considerada como droga, son muchos para una persona de su edad. Pero cuando se trata de buscar alternativas por el bien de la salud, uno habrá de investigar lo suficiente para confiar en un “plan b”, platica Andrea sobre su proceso.

“Yo tramité mi permiso porque soy muy acelerada. Siempre estoy haciendo cosas de más, que no debo. Me desvelaba frecuentemente haciendo manualidades hasta las 2 -3 de madrugada. Por la misma necesidad de querer sacar a los niños adelante, me descontrolé el horario de descanso”, platica la mujer del motivo que la llevó a conseguir el amparo.

Para sustituir el medicamento que consumía para conciliar el sueño, Andrea dejó los tabús de lado y se dio a la tarea de investigar sobre la marihuana. Su hija le ayudó. YouTube fue primordial, “ahí hay muchos videos sobre el tema y lo mucho que ayuda como medicina alternativa”.

La leonesa recuerda con claridad el ejemplo de la marihuana en la enfermedad del Parkinson. Ya fue comprobado científicamente que el uso de cannabinoides aminora el movimiento constante inconsciente que viven quienes sufren este padecimiento. En esta condición ya son muchos los pacientes que son tratados con algún derivado de las propiedades de la marihuana, apunta Andrea.

En el caso particular de este testimonio, la marihuana solo la consume en galletas. Su receta lleva 3 gramos de hierba disuelta en 180 gramos de mantequilla. Esta porción produce de 90 a 95 galletas, por lo que el consumo diario de la tratante es de 0.03 gramos. Andrea solo come una galleta al día para conciliar el sueño.

“Con esta porción no te haces adicto. Me acabo de cambiar y en lo que me acomodé, no tenía tiempo de hacer las galletas. Y dejarla de consumir lo único que hizo es que no conciliara las horas de sueño suficientes para descansar”.

Desde que la señora tiene su permiso para el consumo lúdico de la marihuana, nunca ha generado su propio cultivo. Personas que conocen su caso, se la regalan. Su permiso, asegura Andrea, no la exhorta a consumir solo lo de su cosecha.

Ahora la recomienda

Han pasado unos 14 meses desde que Andrea consume casi diariamente una galleta diaria con marihuana. Con su tratamiento alternativo ya disfruta dormir, y también ponerse a tejer. Incluso ha intentado donar sangre. La dosis es tan baja, que el antidoping ni siquiera registra la marihuana en su sangre.

Informarse es la base para perderle el miedo a esta “droga”, “que ni siquiera debería ser considerada una”, dice Andrea. Ahora ha enviado a unos 10 amigos con el licenciado que a ella le agilizó el trámite burocrático por conseguir su amparo para poder consumir y transportar marihuana con fines recreativos.

¿Para qué sirve el permiso?

El permiso para uso personal de cannabis es un permiso gratuito que te permitirá sembrar, cultivar, cosechar, transportar, transformar y poseer legalmente cannabis.

El permiso es para uso personal; no te permite comprar, importar, comercializar, distribuir, suministrar o regalar cannabis. De igual forma, queda prohibido consumir frente a menores de edad, en espacios públicos sin el consentimiento de terceros, conducir vehículos o maquinaria peligrosa bajo sus efectos y cualquier otro acto que pueda afectar a otras personas.