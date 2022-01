Arrecia Guanajuato combate contra la marihuana

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). Durante 2021, en Guanajuato la droga más decomisada fue la marihuana, con casi 2.4 millones de dosis aseguradas, con todo y que desde junio pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó el consumo de esta droga para fines lúdicos.

Álvar Cabeza de Vaca Appendini, secretario de Seguridad Pública del Estado, explicó en exclusiva para Organización Editorial Mexicana que la permisión para el uso lúdico de la marihuana no implica que las personas puedan consumirla en la calle o hacer libre trasiego de ésta, pues enfatizó que no ha habido cambio en las partes normativas y por ende las policías municipales y estatales seguirán haciendo decomisos de esta droga, así como la detención de las personas que la consuman en la vía pública.

“Al que veamos con marihuana lo vamos a detener y nos lo vamos a llevar ante el Ministerio Público, porque no cambió absolutamente nada. El permiso es lúdico, es fumar en privado, pero falta la normatividad para saber dónde es público y dónde es privado.

“Entonces, las policías municipales y nosotros, al que veamos fumando marihuana, lo vamos a detener, los reglamentos municipales dicen que el que se consuma marihuana en la vía pública es una falta administrativa, no hubo cambio en eso”, dijo Álvar Cabeza de Vaca.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que durante todo 2021 decomisó dos millones 973 mil 870 dosis de diversas drogas, de las cuales dos millones 398 mil 832 fueron de marihuana, cantidad superior a la que fue asegurada en 2020, donde fueron un millón 657 mil dosis de cannabis.

Álvar Cabeza de Vaca señaló que la permisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tocó el tema penal, por lo cual las policías pueden y están haciendo detenciones de personas que consumen marihuana en la vía pública, así como también mantienen el decomiso de esta droga.

“En lo penal, que es lo que nos interesa a nosotros, las faltas administrativas o los delitos no tocaron nada; a quien veamos con marihuana se va detenido, así traiga poquita o mucha”, sentenció.

Febrero fue el mes en donde mayor cantidad de marihuana fue decomisada, con un millón 272 mil 830 dosis en diferentes municipios del estado, de acuerdo con datos del operativo Guanajuato Seguro.

¿En qué consiste la permisión del uso lúdico de la marihuana?

Álvar Cabeza de Vaca comentó que a partir de julio se volvió común que en las detenciones de personas por consumo de marihuana alegaran que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo permitía, lo cual desde el punto de vista legal no es así.

Y es que la autorización de la Suprema Corte es clara, pues sólo permitió el consumo de marihuana con fines lúdicos y recreativos para quien tramite un juicio de amparo.

Además, fue aprobado que la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) sea el ente encargado de determinar los lineamientos y modalidades para otorgar los permisos.

Por ende, la Suprema Corte no autorizó la comercialización, suministro, enajenación o distribución de marihuana, así como tampoco se autorizó el uso de otras drogas ni mucho menos hubo un pronunciamiento sobre la despenalización de la marihuana, pues lo que se resolvió fue que la negativa de la Cofepris de dar permisos a las personas mayores de edad para el autoconsumo de marihuana atentaba contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

La misma Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que este derecho no podrá ser ejercido por menores de edad “ni tampoco en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hayan brindado su autorización”, por lo que en Guanajuato, las detenciones y decomisos de marihuana continuarán hasta que la parte normativa y penal no indique otra cosa, señaló el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvar Cabeza de Vaca.