Productos chinos desfasan manufactura nacional

El presidente de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco) en Salamanca, Oscar Macías Jasso, indicó que con la llegada de las tiendas chinas, la demanda de los productos nacionales ha disminuido en un 12%, sin embargo alertó a los consumidores de que generalmente este tipo de productos son de una calidad inferior, a pesar de ofertarse a menor costo.





“Hemos estado en reuniones estatales y nacionales y todos los productos chinos están afectando a los comercios locales de cada región, ya que no es la misma calidad entonces es una competencia desleal y afecta a todo el producto local y lo más grave es que afecta a toda la mano de obra local”, comentó el representante.

Macías Jasso relató que el ingreso de mercancía extranjera, no solamente afecta al sector calzado del municipio de León, sino que también en Salamanca, aunque en menor proporción, lo que ha preocupado a los comerciantes locales, por lo que se han tenido reuniones con las demás Cámaras de Comercio para atender el tema.





“Se encuentran productos mucho muy baratos que no se compraran a lo del producto local, pero la calidad no tiene comparación y lógicamente la durabilidad no se puede comparar; está afectando en el municipio cerca de un 12%, lo grave está en el municipio de León en donde le está pegando en el calzado, aquí en Salamanca todavía no estamos en estas dimensiones”, enfatizó.

Macías Jassó indicó que la ciudadanía debe de ser responsable y consciente al momento de realizar sus compras, ya que la calidad de los productos es inferior a los manufacturados en la nación.

“Si hay algunas tiendas, están abriendo, hoy por hoy estamos cerca de esas afectaciones, lo cual no es mucha pero sí sabemos que es una competencia desleal, espero que estas tiendas están bien instaladas formalmente y que compitan ya solo es que la ciudadanía sepa hacer las compras con productos de calidad y locales”, finalizó.