Sector artesanal espera retomar espacios de promoción este 2024

Salamanca, Gto.- Comerciantes, artesanos y emprendedores, señalaron que a causa del acaparamiento de la promoción de eventos y productos, los sectores de bazares y mercados independientes han registrado hasta una disminución en sus ventas de hasta un 70% desde junio de 2023 a la fecha, por lo que esperan que a partir de febrero tener una oportunidad de recuperar espacios en los que puedan ofertar sus productos, así lo determinó Mónica Garza representante de “Dulce Nido”.

Acusan que el municipio los ha acaparado desde junio de 2023.

“No estamos trabajando, no es un tema que no se conozca, nosotros como organizadores no hemos tenido la oportunidad de generar ese tipo de eventos y estamos parados desde junio, sin embargo, vamos a echarle todas las ganas para que podamos estar participando para que esto pueda generarse de una manera positiva Dulce Nido tiene oferta artesanal, gastronómico, animalista, productores, emprendedores y comerciantes en general, lo que genera una diversidad de 50 giros diferentes”, indicó la representante comercial.

Durante ese periodo sus ventas han decaído hasta un 70%.

Mónica Garza es una artesana salmantina que se dedica a la realización de figuras de porcelana fría desde hace 10 años, también es coordinadora del mercado artesanal Dulce Nido, que tiene una colaboración de 115 expositores en diferentes áreas como cerámica, pintura country, texturas en telas , pasta flexible, artesanos de Oaxaca , artículos de palma, jabonería artesanal , postres e insumos, productores de quesos, joyería fina, plantas carnívoras, plantas medicinales , quiropraxia, pintura textil, entre otras.

“Como realmente el municipio acaparó de lo que es el artesano, el productor y el emprendimiento, obviamente muchos de los bazares privados no tuvieron el auge que normalmente tenían, por ese motivo yo al menos desde junio dije, no vamos a hacer nada, porque se me hacía algo muy injusto estar cobrando los espacios a los expositores sin asegurarles recuperar su inversión y aquí eran puras pérdidas, al final del día todos los eventos que estuvo generando Ayuntamiento, no abonaron como ellos estaban esperando, porque ellos esperaban una derrama fuerte para ellos y no lo fue”, señaló.

En este sentido se espera que a partir de febrero se puedan retomar espacios en los que se puedan ofertar los productos de los artesanos, comerciantes y emprendedores salmantinos; “en el caso de las fiestas patronales tienen que ir con una parte del comercio normal, pero que haya artesanos, porque Salamanca es la cuna artesanal industrial a nivel estatal y es algo que se está olvidando porque todo mundo está copiando lo que a otros les funciona, lo que hace perder la esencia real de los productos, enero es un mes muy difícil, más o menos para el 14 de febrero vamos a empezar”, concluyó.