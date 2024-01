Productores de nopal piden se libere parador turístico

Después de siete años en los que el Parador del Nopal se ha utilizado de manera alternada para la venta y promoción de los productos derivados de la cactácea, así como base para albergar a elementos de Guardia Nacional; los productores de la comunidad de Valtierrilla piden que este espacio sea ya habilitado para la finalidad de que se construyó y puedan establecerse los comerciantes de este tipo de productos que tienen demanda local, regional y nacional.

“El Parador del Nopal hasta ahorita todavía está ahí nada más, ya sabemos que está liberado por el estado y ahorita está a cargo del municipio pero el recinto ahí está, el municipio no tiene para cuándo dárnoslo para trabajarlo, se ha gestionado desde hace tres años que empezábamos a trabajar cada ocho días y luego llegó la Guardia Nacional, Ejército y fue ocupado por ellos, pero ahora que está desocupado a casi un año pedimos que nos den luz verde para poder trabajar”, comentó José Montoya Ibarra, productor y nevero de Valtierrilla.

Montoya Ibarra indicó que para concretar esta una inversión, los productores tuvieron que pasar desvelos y mucho tiempo pidiendo que se pudiera establecer un lugar en el cual pudieran ofertar sus productos a la población salmantina, así como a los visitantes y usuarios de la carretera Panamericana.

“Está perdiendo la gracia el Parador del Nopal ahí solo, somos muchos los productores de nopal aquí, en Valtierrilla, que necesitamos espacios para vender nuestros productos y se está desperdiciando este recinto que se hizo especialmente para el productor de nopal; cada año estando con las gestiones de la Expo Nopal y a su término se le dice al municipio que nos lo libera y deje trabajar y se ha dicho que en parte no hay presupuesto para meterle en la vigilancia pero nosotros podemos pagar los servicios y lo que se necesita es darle vida a una inversión tan grande que hizo el estado, creo que yo como procesador de nopal no se vale porque en Valtierrilla nos preocupamos por tener estos espacios de tal dimensiones este sin utilizarse”, manifestó.

El Parador del Nopal puede albergar a más de 300 productores de nopal, tanto artesanos y todas las personas que se encuentran detrás de cada producto que sale de esta cactácea.

“Ese era el propósito de este parador del nopal, el atraer a gente no solamente de Salamanca, sino de más partes del estado y por qué no de la República Mexicana a que vengan a consumir nuestros productos, ahorita se está desperdiciado y pasa el tiempo sin poder utilizarse, cuatro días de Expo Nopal en un año no es suficiente, su fin era que se ocupara todo el año, en donde se ocupara todos los días, no solamente los fines de semana donde se visitan los Pueblos Mágicos, a diario hay turismo en las carreteras y aquí en Salamanca hay mucho turismo de negocios e industrial pero no nos dejan el Parador del Nopal para trabajar”, finalizó.