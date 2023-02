Presentará César Prieto fórmula de la persona que fungirá como titular del IMSM

En el marco de la trigésima tercera sesión ordinaria de Ayuntamiento se espera se presente a la nueva titular del Instituto Municipal de Salamanca para las Mujeres, así lo adelantó el presidente municipal César Prieto, luego de al menos cuatro meses que la dependencia dejó de tener titular.

Al respecto, el primer edil, indicó que es una mujer salmantina, que cumple el perfil que él buscaba, luego de que algunas mujeres se autopostularon. “ya al parecer salió humo blanco, hay un buen perfil, vamos a presentarlo para que lo conozcan, es mujer salmantina, abogada, buena trayectoria, una persona muy decente, conciliadora”.

En caso de la Academia de Policía también tendrá en poco tiempo nuevo directora, en este caso, podría ser una mujer, aunque aún se lleva a cabo trámites y sobre todo necesita el visto bueno del Coronel Alejandro Flores, señaló.

“Tenemos ahí de manera temporal un titular por el tema de la graduación que se llevó a cabo, posiblemente si el coronel me da el visto bueno y cumple con los exámenes de control y confianza, podría ocupar la dirección de la Academia, tenemos que esperar que cumpla con los resultados”, agregó.

Otra dependencia, que también tendrá nuevo director será en la dirección de recursos humanos. Sobre estos cambios, reiteró que cada director es evaluado, así como si hay algún funcionario que no cumpla con el perfil o bien sea grosero con los ciudadanos deberá irse.

“Es un movimiento considerado por mí, yo respeto el trabajo que cada quién hace, yo la verdad soy exigente en algunos temas donde quiero resultados y cuando no se dan o cuando no hay la actitud como para poder tomarlo, yo agradezco mucho a la licenciada Anabel que estuvo al frente, pero hay que reconocer que aquí cuando de plano hay quienes nacimos para la política, no somos administradores, hay quienes son administradores y no somos políticos, hay quienes pueden ser para el tema de la empresa, pero ya en el tema de la administración pública son normas completamente distintas donde tenemos mucho cuidado porque hay responsabilidades”, concluyó.