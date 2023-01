Busca administración cubrir perfiles de áreas vacantes

Ante los recientes cambios en las direcciones de la administración municipal, Guillermo García Flores, secretario del Ayuntamiento, afirmó que continúa la operatividad de éstas, principalmente en las áreas de Bienestar, Instituto Municipal de Salamanca para las Mujeres (IMSM), Comude, Atención a la Juventud y la Academia de Seguridad Pública, en esta última el encargado de despacho se prepara para realizar los exámenes de control y confianza a efecto de asumir la titularidad.

Las personas que han realizado su postulación pública no cumplen con requisitos.

En el caso de la academia, el funcionario dio a conocer ya se realizó la tramitología necesaria para que su encargado de despacho pueda presentar las evaluaciones correspondientes, como lo estipula la Ley de Seguridad Pública del Estado.

“Aquí referirles que esta situación como es una parte de seguridad también está involucrada lo que es la Ley de Seguridad Pública del Estado, aquí ahorita tenemos un encargado de despacho que precisamente se están buscando y se tienen ya las citas en el estado para realizar los exámenes de control y confianza”, refirió.

Respecto a la titularidad del IMSM, indicó que las personas que han realizado su postulación pública no cumplen con requisitos que exige la titularidad e incluso ésta se ha buscado a modo de plataforma política, lo que está fuera de las directrices del actual gobierno de servir a la ciudadanía y no a los intereses políticos de una persona o instancia.

“Aquí reiterarles en el caso del Instituto de la Mujer esta es una decisión que se debe tomar también por el ayuntamiento, no nada más es una decisión que se toma por el presidente municipal, aquí se han estado buscando los perfiles que también se realice, porque desgraciadamente hemos visto que hacen una posición ahorita quienes se han acercado y no cumplen el perfil y muchas veces lo tratan de hacer como una plataforma política, entonces a nosotros y el presidente municipal no le interesa lo que él quiere es que se trabaje por el bienestar de las niñas, adolescentes y de las mujeres de la comunidad, no porque estén figurando en una situación de estas ha estado en la búsqueda de los perfiles”, concluyó.