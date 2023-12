Pocos casos de Covid en el estado de Guanajuato

El secretario de Salud del estado de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, explicó que actualmente hay registro de sólo 40 casos de Covid en todo el Estado de Guanajuato, los cuales se reparten entre seis municipios que pertenecen al corredor industrial.

“En tema del Covid, hay pocos casos, no hemos de tener más de 40 casos en todo Guanajuato, más en los municipios del corredor industrial como lo es León, Irapuato, Celaya, Salamanca, Silao y Guanajuato Capital, hay enfermedades respiratorias agudas que se incrementan con la temporada de frío, lo que está circulando este momento es Covid, influenza, virus sincitial respiratorio, y ahora tendremos un incremento de la enfermedad respiratoria aguda que esperemos no sea grave”.

Autoridades Sanitarias invitan a la población a seguir cuidándose

Informó que se ha hecho la aplicación de más de 800 mil dosis y se espera que sigan llegando para continuar con la aplicación de estas y añadió que, para prevenir más contagios se deben seguir las recomendaciones, no automedicarse, lavado de manos, entre otras.

“Llevamos más de 800 mil dosis aplicadas contra la influenza y esperamos terminar de aplicar un millón 600 mil, están llegando de 200 mil en 200 mil, conforme van llegando nosotros las estamos aplicando pero, hay que recomendarle a la población que se laven las manos, que se cubran la nariz y la boca al estornudar o toser para evitar la diseminación del virus y con ello la propagación de brotes, si tienen síntomas de enfermedad respiratoria aguda, dolor de garganta, fiebre, escurrimiento nasal, no se automediquen, acudan a su Centro de Salud, que sea un profesional de la salud los revise, sobre todo si son personas que tienen factores de riesgo como lo son los adultos mayores, niños menores de cinco años, mujeres embarazadas y con esto lograremos evitar casos graves que ameriten hospitalización, intubación o incluso la posibilidad de morir”.

Concluyó invitando a las y los irapuatenses a acercarse a su Centro de Salud más cercano para recibir la vacuna afirmando que todos los días del año el sector salud estará para brindar atención a todos y todas, principalmente a los no derechohabientes del Instituto Mexicano Del Seguro Social (IMSS), y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

“Hay vacunas en los centros de salud, acudan a aplicarse la vacuna contra la influenza y con eso estaremos prácticamente protegidos; los servicios médicos para la salud de la Secretaría de Salud de Guanajuato, estaremos funcionando los 365 días del año para cubrir las necesidades de la población, sobre todo los que no son derechohabientes del IMSS y del ISSSTE”.