GUANAJUATO, Gto.- El secretario de Salud del estado de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, reconoció que no hay manera de distinguir el virus sincicial de los otros que circulan en el estado, el país y el mundo.





Ante similitud en enfermedades respiratorias se debe acudir al médico.





Dijo que se presentan los mismos síntomas que un catarro o gripe, por lo que es importante que las personas tomen precauciones y, ante cualquier signo o síntoma, acudir al médico.

“Recomendar no automedicarse, ir al centro médico porque no todo es con antibióticos, pero se requiere de un profesional de la salud para diagnosticar con oportunidad y trabajar en la prevención, que es el estornudo de etiqueta, no ir a la escuela o a trabajar porque si no será contagiadero, no saludarse de beso y mano”.

Además, aclaró que, hasta el momento, no se ha diagnosticado a ningún paciente con el virus sincicial, pero se mantiene una vigilancia epidemiológica permanente.

Disminuyen casos Covid al 50 por ciento

Incluso el secretario de Salud del estado, informó que hoy se tiene un 50 por ciento menos de casos de Covid a los que se registraban en la misma semana epidemiológica del 2022, lo que es un buen indicativo de que las medidas de protección funcionan.





Se reducen casos Covid.





Esto cobra relevancia pues con la temporada invernal aumentan las enfermedades respiratorias agudas, por lo que reiteró que es importante cuidarse para prevenir malestares.

Reiteró que hoy en día las enfermedades como Coronavirus, influenza y ahora el virus sincicial tienen signos y síntomas muy parecidos como escurrimiento nasal, dolor de cabeza, fiebre y un ataque al estado general, por lo que es importante acudir al médico para ser diagnosticado.

Aclaró que, este último virus no es nuevo, sin embargo, se vigilan los brotes para medir la gravedad y posible impacto en la sociedad, principalmente en grupos vulnerables como niños y adultos mayores de 60 años.