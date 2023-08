Planta procesadora facilitará comercialización de hasta dos millones de toneladas de maíz

El déficit en la comercialización de hasta dos millones de toneladas de maíz en Guanajuato, podría reducirse con la instalación de la nueva planta procesadora de Grupo Modelo y Millfoods en Salamanca, así lo consideró el dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Héctor Ortega Razo, tras el anuncio de la Secretaría de Economía de esta inversión que proyecta generar mil empleos y beneficiar a 20 mil agricultores mexicanos y hasta un millón de personas en el campo en el país.

“A nosotros nos beneficia en gran manera, porque el problema que tenemos en el estado de Guanajuato es la comercialización, en el tiempo de cosecha no hay mercado, no hay compradores, de que argumentan que los precios internacionales; somos el tercer o cuarto estado a nivel nacional en producción de granos y tenemos problemas de comercialización máxime que estamos en el centro de la República, no tenemos acceso a los puertos para poder exportar (…) nosotros producimos alrededor de un millón y medio de toneladas, hasta dos millones cuando la cosecha es buena, entonces nos va beneficiar de gran manera que se establezca una planta de ese tipo aquí en Guanajuato”, argumentó el dirigente.

De acuerdo a los productores, el grano de maíz se transforma en alimentos y productos industriales útiles mediante dos procedimientos: la molienda en seco y la molienda húmeda; con la primera se extraen, como productos primarios, sémolas y harinas corrientes y finas, la segunda produce almidón y otros útiles productos derivados.

En este caso se realizará el procesamiento de maíz para grits cervecero, cuyo ciclo de producción en seco reduce al mínimo el uso de agua, por lo que se acelerará la transición hacia una agroindustria más sustentable e innovadora, además de sustituir maíz importado por producción nacional proveniente del centro del país para la elaboración de cerveza.

En este contexto, el dirigente de la CNC en Salamanca refirió que el sector agrícola tiene una expectativa alta en cuanto a la cosecha del ciclo primavera-verano, en el que se lograron establecer tres riegos previos al temporal, por lo que los campos de cultivo podrían obtener un rendimiento de hasta nueve toneladas.

“Estamos con una expectativa de cosecha más o menos regular, porque no establecimos el invierno porque guardamos el agua en las presas para establecer el primavera-verano en el mes de abril y lo establecimos de esa manera, teníamos el agua suficiente, se nos acaba de terminar hace poquito, pero si tuvimos el recurso para dar el segundo y el tercer riego a las plantas, por lo que es un año esperanzador porque el punteo nos puede dar un rendimiento por arriba de las ocho toneladas, hasta nueve el promedio que podemos cosechar, hay aproximadamen6te entre 80 y 90 mil hectáreas de lo que es la zona de riego con expectativas muy favorables y esperamos que no venga un cambio climático, una granizada o una tromba”, agregó.

Finalmente, Héctor Ortega sintetizó que mientras mayor sea la oferta de compra, mayor beneficio habrá para los productores agrícolas al contar con más opciones en donde poder ofertar su producto, además de erradicar el trato con intermediarios y la incertidumbre de precios.