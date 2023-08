Mil 350 MDP aporta el gobierno del estado para apoyo al campo

GUANAJUATO, Gto.- El secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural, Paulo Bañuelos Rosales informó que este año el gobierno del estado invierte un total de mil 350 millones de pesos para apoyar al campo guanajuatense, mientras que la federación ha abandonado a este sector al no llegar al estado alrededor de cuatro mil millones de pesos en lo que va del sexenio.

En entrevista, al término de la entrega de los fertilizantes que se dio a agricultores en la unidad deportiva “Arnulfo Vázquez Nieto”, el funcionario federal reiteró que el gobierno federal abandonó lo que va de este sexenio al estado y en concreto a los productores y no descartó que pudiera darse “un voto de castigo” al partido Morena en las próximas elecciones federales de 2024.





El titular de SDAyR, Paulo Bañuelos Rosales dijo que el gobierno estatal de Guanajuato apoya a los productores del campo.





Dijo que “la gente que obtuvo un crédito desaparecieron la financiera rural, desaparecieron ACERCA, cómo no decirlo, ayúdenos a decirle a la gente y le he dicho también a los diputados que tenemos en el Congreso de la Unión, que tienen la mayoría, que ayuden a la gente, la gente del campo es la que nos da de comer y se están dando ellos no un balazo en el pie, en la cabeza, se lo están dando directamente ellos”.

Bañuelos Rosales enseguida reconoció que “con todo el respeto que me merecen, deberían de castigarlos porque no se vale y yo he tenido reuniones con la Asociación Nacional de Secretarios y la verdad ni a sus propias instituciones políticas les dan, también están llorándoles porque no les dan”.

El titular de SDAyR estimó que en lo que va del sexenio no han recibido más de dos mil 500 millones de pesos y otra parte que aportaba el gobierno del estado y otra los productores, estamos hablando de unos cuatro mil millones de pesos, de recursos que no le han dado al campo de Guanajuato.

Dijo que, en cualquier área relacionada como el mejoramiento genético para comprar ganado, no se tienen recursos para apoyar a los productores para la compra de tractores, o de una sembradora, la agricultura protegida, macro túneles, invernaderos.

Paulo Bañuelos Rosales enfatizó que no se ha visto tan fuerte el problema porque el gobernador le metió mil 350 millones de pesos al campo de Guanajuato, este año. “Me ha dado para los trigueros, me ha dado para los ganaderos, para los porcicultores, es el mejor gobernador de México”, terminó el funcionario estatal.





Con mil 350 millones de pesos, el gobierno del estado respalda la actividad agrícola de Guanajuato.