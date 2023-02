Paulo Bañuelos no descarta contender por la candidatura a la presidencia de Celaya

Paulo Bañuelos Rosales, secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural de Guanajuato, aseguró que no se descarta para contender por la candidatura a la presidencia municipal de Celaya por el Partido Acción Nacional (PAN) en 2024.

Durante su visita a Irapuato, Paulo Bañuelos Rosales dijo que aunque por el momento está enfocado “al 150% en trabajar en la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural para el desarrollo del campo guanajuatense”, no se descarta para si en su momento, si el PAN se lo propone, poder contender por la candidatura a la presidencia municipal de Celaya.

“El gobernador me dio la oportunidad de dirigir una institución tan importante y eso es lo que yo estoy haciendo, trabajando; ya cuando se lleguen los tiempos, ya lo decidirá mi propio partido, el propio Comité Directivo Estatal y el municipal también y si yo les puedo ayudar en Celaya o donde quieran, yo con mucho gusto, pero yo considero que de todos los celayenses, ¿quién no quisiera dirigir a un municipio tan importante como es Celaya? ¿Quién no quisiera también estar donde el Comité Directivo Estatal de mi partido nos pueda dar la oportunidad de ayudarle a la gente?.





El titular de SDAyR dijo que si hay las condiciones, buscará la candidatura.





“Nosotros estamos listos, pero ahorita estamos al 150% dedicados a atender a las mujeres y hombres del campo”, dijo el Secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural de Guanajuato.

Paulo Bañuelos Rosales dijo que esperará los tiempos que marque el PAN para la definición de candidaturas y si llegado el momento hay las condiciones para contender por la candidatura, así lo estaría haciendo.









“No, por supuesto que no (me descarto), al contrario, hay que meterle más el acelerador al carro para estar apoyando a las mujeres y hombres del campo”.

Desde 2020, Paulo Bañuelos había manifestado su intención por contender por la candidatura a la presidencia municipal de Celaya, pero dijo que era un hombre institucional y que si su partido decidía irse por otra persona, él respetaría la decisión, pero tres años después ha vuelto a manifestar su intención de contender por la candidatura a la alcaldía celayense.