Multarán con 17 mil pesos a quienes organicen fiestas en pandemia

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). En Irapuato, las personas que realicen fiestas, posadas en las calles, bailes o cualquier evento masivo se hará acreedor a una multa de hasta 17 mil pesos.

Así lo anunció el presidente municipal de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez, quien dijo que el Consejo Ciudadano para la Reactivación Económica determinó establecer esta medida, para con ello evitar la realización de fiestas de cualquier tipo en el municipio y así evitar más contagios de Covid-19 en el municipio.





“El Consejo ha autorizado una serie de medidas que no tienen otra finalidad que proteger a la mayoría de la población y castigar a aquellos que no hagan caso, que sean irresponsables y que pongan en riesgo a los demás y hay diferentes medidas, esa es una (la multa de 17 mil pesos), pero otras medidas son la suspensión de cualquier actividad; obviamente les pegará en el bolsillo, pero ni modo, lo mismo va a suceder con restaurantes, salones, con quien quiera hacer posadas en vía pública, ni modo, no nos queremos ver en mal plan, pero no hay de otra”, dijo el alcalde de Irapuato en entrevista.

Ricardo Ortiz anunció también que aquellos negocios o establecimientos que violen las disposiciones sanitarias se harán acreedores a una suspensión de cinco días y si reinciden inclusive podrían ser sujetos a una clausura definitiva.

Además, el presidente municipal de Irapuato señaló que se volverá a exigir a las personas que usen cubrebocas, pues éste es obligatorio en el estado y donde incluso hay una sanción de más de mil pesos para quien no lo use, pero advirtió que primero están apelando a la conciencia de la ciudadanía y que sea solidaria para evitar más contagios.

“Empezamos con la entrega de 20 mil kits, para que no haya pretexto de que no tengo o no tengo dinero para comprarlo, tenemos que irnos por la vía del exhorto, por la vía del convencimiento (...) acuérdense que está establecida una sanción económica, pero quiero seguir en el plan de la concientización, vamos viendo cómo avanzan estos 10 días plazo que nos dimos, peor estoy seguro que vamos a bajar los contagios y si no, tendremos que ver otros mecanismos”.