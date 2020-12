Escasean anestesiantes en el estado por Covid-19

La alta demanda de medicamentos para anestesiar pacientes de Covid-19 que necesitan ser entubados mantiene el riesgo de que los fármacos solo se puedan suministrar durante el resto del mes.

Así lo informó el secretario de Salud en Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, quien apuntó que el sistema de salud en el estado da prioridad en el suministro de anestesias a los pacientes de Covid-19 que necesitan estar sedados para poder ser intubados.





⬇️Da clic aquí⬇️

Local Falta de producción de asfalto en RIAMA genera congestionamiento de tráileres

Explicó que la alta demanda de los medicamentos, también retrasa la práctica de cirugías mayores en los ciudadanos que tienen programadas sus intervenciones, lo que también incrementa el riesgo de que su salud empeore.

“Si tú no puedes dormir a un paciente no lo puedes operar, entonces no solamente hace que no puedas atender a los pacientes que están llegando graves a los hospitales, sino que rezagues más las cirugías con el riesgo que esto implica”

Agregó que “Si tenemos, pero se está acabando, híjole con dificultad yo creo que vamos a alcanzar a salir este mes, pero estamos preocupados porque ustedes les he explicado que no nos esperamos a no tener” .

Daniel Díaz dijo que el desabasto en este tipo de medicamentos se ha suscitado a nivel nacional y no solo en Guanajuato, a consecuencia del incremento en el caso de contagios por coronavirus.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Entregan condecoración y premios estatales

El Funcionario estatal consideró pertinente que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios debe dar apertura a la importación de los medicamentos, pues las empresas farmacológicas Intercontinental y Vimesa no puede abastecer al país.

“Ya no hay proveeduría en todo el país en este momento, no hay la producción suficiente por el exceso de consumo, es inédito esta situación, entonces aquí Cofepris debería abrir las puertas e ese sentido pues para poder importar incluso medicamentos, porque la producción nacional no está siendo suficiente”.

Daniel Díaz refirió que actualmente la ocupación de las camas de hospital del sistema de salud es del 60 por ciento, de los cuales el 25 por ciento son pacientes de coronavirus y el otro 40 por enfermedades ajenas a la emergencia sanitaria.

“Son los medicamentos que se necesitan para poder sedar, dormir a un paciente y que este pueda estar con un tubo en la tráquea, entonces este es un problema en este momento que tiene nuestro país y no lo vamos a resolver en los hospitales, necesitamos realmente que las personas prevengan y eviten llegar a una etapa tan avanzada de la enfermedad”.