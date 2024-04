Moto envíos, el gremio más implicado en accidentes vehiculares

Trabajadores de motoenvio en Salamanca consideraron que es complicado el panorama de su trabajo ya que se encuentran expuestos a verse involucrados en accidentes viales, sobre todo al no contar con seguro para poder atender cualquier situación de emergencia que pueda registrarse, tras el percance que se registró el pasado lunes en que un compañero perdió la vida.

“Gracias a dios algunos nos conocemos, pero todos los del gremio mantenemos una comunicación a través de un grupo de whatsapp, en donde si a uno le pasa algo, todos respondemos y apoyamos por lo mismo, porque estamos muy expuestos a cualquier situación, tanto a que nos hagan un pedido falso, de que nos lleguen a asaltar o el tener un percance vehicular; pero sí estamos muy expuestos, la mayoría puedo asegurar que no tiene Seguro Social o algún respaldo para que podamos llevarlo a cualquier hospital, pero tenemos que realizar gastos particulares los que tenemos que solventar nosotros”, comentó Raul Reveles de grupo moto envios madafaker.

Raul Reveles, enfatizó en cuestión de la cultura vial, la ciudadanía salmantina no respeta las señaléticas, los límites de velocidad establecidos por la dirección General de Movilidad y Tránsito del municipio.

“Hay ocasiones en las cuales no nos respetan, yo siento que la gente nos debe de comprender, porque estamos trabajando para ellos, les estamos brindando un servicio, también sale beneficiada la ciudadanía pero hay gente que nos ve y nos avienta el carro nos dicen de cosas, pero nosotros solamente realizamos nuestras labores; y en cuestión de nuestro compañero Jorge, me sorprende bastante, era una persona que manejaba responsablemente nunca lo vi manejando imprudente y se me hace muy injusto por parte de la persona que lo hizo porque ni siquiera tuvo la bondad de detenerse para ver si se encontraba bien”, explicó.

El gremio de motociclistas se encuentra demasiado expuestos a sufrir este tipo de incidentes sobre todo los fines de semana, que es cuando cierto porcentaje de la ciudadanía se encuentra bajo la influencia del alcohol, lo que hace que se comporten de manera agresiva hacia los motoenvíos.

“Nosotros vivimos de ellos y ellos de nosotros porque si ocupan algo nosotros estamos ahí; a mi me ha tocado sufrir violencia por los mismos ciudadanos sobre todo las noches de los fines de semana pero aveces uno trata de ir siempre con la mejor conciencia; no crean que nos la llevamos tan fácil, la gente aveces nos traiciona o nos regatea demasiado”, enfatizó Raúl Reveles.

En este aspecto, el prestador de servicios César señaló que, “el tema que hay respecto a los accidentes y todo lo que sucede es por muchos factores, este es un trabajo muy noble, pero muchas personas no tienen la experiencia de conducir, entonces es ahí donde en la calle se topan a muchas personas que no manejan bien; a lo largo del tiempo uno sufre accidentes, caídas y de ahí entiende la importancia del casco, la importancia de dejar pasar los carros cuando se nos avientan, entonces el suceso que él tuvo, lo que falta es una buena cultura vial, porque muchos nos echan la culpa a nosotros”.