Agreden ciudadanos a tránsitos municipales, asegura director de vialidad

Las agresiones de ciudadanos a tránsitos municipales se vuelven cada vez, recurrentes y van desde tirarles dientes, hasta atropellamientos, además de insultos y regularmente se origina por hacer valer el reglamento de vialidad, indicó Daniel Pérez Sequera, director de movilidad y Transporte.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Tenemos casos de agresiones de la ciudadanía hacia los tránsitos, son recurrentes las agresiones, les han tumbado dientes, los han atropellado, les han dado golpes, son constantes, pero, eso no lo graba la ciudadanía. Muchas de esas agresiones se detonan en operativos porque se les detiene porque cometen alguna falta al reglamento”, explicó.

Local Aplican 12 infracciones a automovilistas por invadir paradas establecidas

En se sentido, dijo que, la mayoría de las agresiones que reciben los elementos de tránsito son físicas y de este tipo han llegando a registrar hasta dos casos de este tipo, mientras que las más recurrentes son verbales y se registran por mes, aunque separados, el ejemplo, más reciente fue a una vial agredida por una ciudadana agolpes, lo que generó incapacidad.

En lo que respecta a los señalamientos de algunos tránsitos que se sentían vulnerados por operar en la Colonia Álamos tras haber recibido supuestas amenazas y temas de inseguridad, el funcionario municipal, aseguró que, esta situación únicamente se ha presentado con estos dos elementos y se debe a la incomodidad en la rotación que se les brinde en la dirección, además de tratarse de una situación recurrente, ya que, siempre se inconforman a donde quiera que se les envía.

“Son únicamente dos personas que están incómodas en la rotación y que se da con todos los elementos no nada más con ellas y han estado inconformes, a donde quiera que se les envía siempre ponen una queja, desconozco la razón de sus quejas a las tránsito se les ha apoyado y se les ha brindado todo el apoyo que han requerido no nada más por este suceso sino desde antes, no hemos detectado ningún factor de riesgo porque de los demás elementos no hay quejas, solamente de ellas”, finalizó.