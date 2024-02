Filtros vehiculares aportan a reducir accidentes

Tras registrar una ligera reducción en el indicador anual de accidentabilidad de 1.18%, por lo que la operatividad de la dirección general de Movilidad será replicada y reforzada a efecto de disminuir la incidencia de accidentes vehiculares, daños materiales y pérdidas humanas las cuales a lo largo de 2023 fueron 16, confirmó el titular de la dependencia Daniel Pérez Sequera.

De acuerdo a la estadística de accidentabilidad de 2022 se registraron mil 278 accidentes, de los cuales 985 corresponden a vehículos, 174 a motocicletas, 104 al transporte público y 15 a otro tipo de vehículo; en cuanto al indicador de este año suman mil 73 accidentes, 802 de vehículos, 157 de motocicletas, 34 a transporte público y 80 a otro tipo de vehículo.

Para 2023, fueron mil 263 accidentes, es decir 1.18% menos en comparación del mismo periodo; los cuales tuvieron un saldo de 16 personas fallecidas y 280 lesionadas; de estos 99 fueron causados por conducir bajo la influencia del alcohol, en los que las unidades participantes fueron 190 motocicletas, 941 vehículos y 132 clasificados de otro tipo.

“Muchos ciudadanos aún no acatan la disposición del uso del casco de protección, el uso del mismo puede salvar su vida en algún incidente, también estaremos revisando el cupo de las motocicletas ya que se han detectado tres o hasta cuatro personas a bordo de una motocicleta, poniendo en riesgo su vida y la seguridad de terceros que los acompañan que en ocasiones son sus propios hijos o familiares”, señaló.

Para ello, el funcionario advirtió que los conductores incumplidos se harán acreedores a una infracción y/o retiro de vehículo cuando no pueden acreditar su propiedad, tal es el caso de que la motocicleta o automóvil no cuente con placas y por con consiguiente su conductor o propietario carezca de su tarjeta de circulación, y que además no se cuente con la licencia de conducir vigente. Así mismo se continuará sancionando a quienes se estacionen o dejen sus motos en lugares prohibidos.

En este sentido explicó que, en promedio por dispositivo se aplica una cantidad considerable de multas por faltas al reglamento de Vialidad, como lo es la falta de casco en los motociclistas, no usar cinturón en caso de los automovilistas, no contar con alguna verificación vehicular o por conducir en estado de ebriedad.